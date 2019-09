Por que Marco Reus nunca foi para o Barcelona?

O Barça teve conversas com o alemão em 2015, que preferiu seguir no Borussia

Não é surpresa que o teve interesse em Marco Reus recentemente. Em 2015, o clube catalão já tinha Leo Messi, Luis Suárez, Neymar e mesmo assim queria se reforçar com um ponta que pudesse dar descanso aos titulares e ao mesmo tempo não perder a qualidade.

A possibilidade do alemão se transferir para o Barcelona foi real, mas ele a descartou por preferir seguir no seu clube de coração e se tornar um ídolo lá. Isso lhe agradava mais do que ser reserva do trio MSN.

O próprio jogador revelou à Goal, cerca de um mês atrás, que “no verão de 2015, meu chefe Dirk Hebel se sentou no hotel do aeroporto de Düsseldorf com Raúl Sanllehí". O interesse já vinha de muito tempo antes mesmo daquela reunião improvisada e se alargou por mais um período.

“Seis meses depois outros diretores do clube me mandaram mensagem para me levar até a ”, disse Reus. Naquele momento, o alemão estava no ponto alto de sua carreira.

O , acostumado a perder seus melhores jogadores, ouviu a proposta do Barcelona, que não foi a única. , , e outros clubes tinham interesse no alemão. Tamanha procura fez Reus balançar e ficar em dúvida se aceitava ou não algumas dessas propostas. “Claro que pensei nas ofertas destes times grandes por mais de um dia. Se não dissesse isso mentiria, mas no final eu sempre escolhi o meu clube e não me arrependo”.

Reus escolheu ficar em sua cidade natal e fazer história ali. Atualmente, é o décimo maior artilheiro do Borussia e um de seus objetivos é entrar para o top 5 com mais gols com a camisa amarela e preta.

Borussia e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa.