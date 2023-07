Por que Marcelo não joga pelo Fluminense contra o Coritiba, pelo Brasileirão

O lateral-esquerdo nem viajou com a delegação para Curitiba

O Fluminense terá um desfalque importante na partida desta segunda-feira (24), contra o Coritiba, no Couto Pereira. O lateral-esquerdo Marcelo sequer viajou com a delegação tricolor para o Paraná por opção da própria comissão técnica do clube.

Marcelo desta vez não está lesionado. No entanto, aos 35 anos, o lateral vem de uma sequência de quatro jogos como titular, além de ter ficado em campo por pelo 30 minutos nos últimos 14 jogos dos quais participou. Assim, o clube preferiu poupar o atleta.

O alto desgaste combinado com a idade do jogador acenderam o sinal de alerta. Por isso, depois de uma reunião entre a comissão técnica, departamento médico e jogador ficou decidido que ele será poupado para descansar um pouco antes de uma sequência de jogos importantes. Isso porque, após o jogo contra o Coritiba, o Flu enfrenta Santos, Palmeiras e Grêmio pelo Brasileirão, e ainda tem compromissos das oitavas de final da Libertadores, contra o Argentinos Juniors.

Na atual temporada, somando jogos disputados pelo Olympiacos e pelo Fluminense, Marcelo atuou 16 vezes, tendo marcado dois gols e dado duas assistências.