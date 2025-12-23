+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Anselm Noronha

Por que Manchester United x Newcastle é o único jogo da Premier League no Boxing Day em 2025

Pela primeira vez na era da Premier League, há apenas um jogo da competição agendado para o dia seguinte ao Natal

Se há ou não futebol no dia de Natal, uma interrupção em uma tradição centenária do Boxing Day na Premier League é outra história. Normalmente, o dia 26 de dezembro conta com uma rodada completa do Campeonato Inglês, mas na temporada 2025/26 haverá apenas uma partida: Manchester United x Newcastle.

Em meio à maratona de jogos de diversas competições exibidos na TV no Boxing Day, e com todos os demais jogos da 18ª rodada da Premier League distribuídos entre o sábado (27 de dezembro) e o domingo (28 de dezembro), a GOAL analisa os motivos que levaram a essa decisão.

Por que apenas um jogo da Premier League no Boxing Day?

A Premier League optou deliberadamente por marcar apenas uma partida para o dia 26 de dezembro — Manchester United x Newcastle — em razão da maior congestão do calendário e das exigências dos contratos de transmissão.

Para contextualizar, com o dia 26 de dezembro caindo em uma sexta-feira e a liga comprometida com 33 finais de semana de jogos, além da temporada europeia ampliada, o único espaço disponível para transmissão nessa data acabou sendo destinado ao confronto entre Manchester United e Newcastle.

Como resultado, nesta temporada, apenas um jogo da Premier League foi programado para o dia seguinte ao Natal.

Jogos de futebol disponíveis no Boxing Day

Mas os fanáticos de futebol não precisam se preocupar, já que ainda haverá uma grande variedade de partidas na TV no Boxing Day de 2025.

Os torcedores do Liverpool podem ficar de olho em Mohamed Salah na Copa Africana de Nações. Haverá ainda outros três jogos do torneio transmitidos no Boxing Day.

Para quem gosta do Wrexham de Rob McElhenney e Ryan Reynolds, poderá assistir ao confronto contra o Sheffield United. Além disso, outros jogos das divisões inferiores da Inglaterra serão mostrados.

Abaixo, você confere um apanhado de partidas disponíveis para assistir no Boxing Day. Todos os horários são de Brasília.

InícioJogoCompetiçãoCanal de TV / stream
9h30Angola x ZimbábueCopa Africana de NaçõesBand.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay
9h30Birmingham x Derby CountySegunda Divisão InglesaXsports e Disney+
10h05Al Fateh x Al AhliCampeonato SauditaCanal GOAT
12hAl Kholood x Al TaawounCampeonato SauditaCanal GOAT
12hEgito x África do SulCopa Africana de NaçõesBand, Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay
12hMiddlesbrough x BlackburnSegunda Divisão InglesaXsports e Disney+
12hChesterfield x Notts CountyQuarta Divisão InglesaDisney+
14h30Zâmbia x ComoresCopa Africana de NaçõesBand, Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay
14h30Wrexham x Sheffield UnitedSegunda Divisão InglesaESPN e Disney+
14h30Al Hilal x Al KhaleejCampeonato SauditaCanal GOAT
17hMarrocos x MaliCopa Africana de NaçõesBand.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay
17hManchester United x NewcastlePremier LeagueESPN e Disney+

Os jogos da Premier League no Boxing Day retornarão?

Com apenas o confronto entre Manchester United e Newcastle marcado para o dia 26 de dezembro nesta temporada, a Premier League reconheceu que a decisão impacta uma tradição histórica do Boxing Day no futebol inglês. Ainda assim, a liga garantiu que, quando a data coincidir com um fim de semana nas próximas temporadas, um número maior de partidas voltará a ser disputado no Boxing Day.

Dessa forma, já na próxima temporada haverá mais jogos da Premier League no seguinte ao Natal, uma vez que a data cairá em um sábado.

