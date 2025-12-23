Por que Manchester United x Newcastle é o único jogo da Premier League no Boxing Day em 2025

Se há ou não futebol no dia de Natal, uma interrupção em uma tradição centenária do Boxing Day na Premier League é outra história. Normalmente, o dia 26 de dezembro conta com uma rodada completa do Campeonato Inglês, mas na temporada 2025/26 haverá apenas uma partida: Manchester United x Newcastle.

Em meio à maratona de jogos de diversas competições exibidos na TV no Boxing Day, e com todos os demais jogos da 18ª rodada da Premier League distribuídos entre o sábado (27 de dezembro) e o domingo (28 de dezembro), a GOAL analisa os motivos que levaram a essa decisão.

Por que apenas um jogo da Premier League no Boxing Day?

A Premier League optou deliberadamente por marcar apenas uma partida para o dia 26 de dezembro — Manchester United x Newcastle — em razão da maior congestão do calendário e das exigências dos contratos de transmissão.

Para contextualizar, com o dia 26 de dezembro caindo em uma sexta-feira e a liga comprometida com 33 finais de semana de jogos, além da temporada europeia ampliada, o único espaço disponível para transmissão nessa data acabou sendo destinado ao confronto entre Manchester United e Newcastle.

Como resultado, nesta temporada, apenas um jogo da Premier League foi programado para o dia seguinte ao Natal.

Jogos de futebol disponíveis no Boxing Day

Mas os fanáticos de futebol não precisam se preocupar, já que ainda haverá uma grande variedade de partidas na TV no Boxing Day de 2025.

Os torcedores do Liverpool podem ficar de olho em Mohamed Salah na Copa Africana de Nações. Haverá ainda outros três jogos do torneio transmitidos no Boxing Day.

Para quem gosta do Wrexham de Rob McElhenney e Ryan Reynolds, poderá assistir ao confronto contra o Sheffield United. Além disso, outros jogos das divisões inferiores da Inglaterra serão mostrados.

Abaixo, você confere um apanhado de partidas disponíveis para assistir no Boxing Day. Todos os horários são de Brasília.

Início Jogo Competição Canal de TV / stream 9h30 Angola x Zimbábue Copa Africana de Nações Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay 9h30 Birmingham x Derby County Segunda Divisão Inglesa Xsports e Disney+ 10h05 Al Fateh x Al Ahli Campeonato Saudita Canal GOAT 12h Al Kholood x Al Taawoun Campeonato Saudita Canal GOAT 12h Egito x África do Sul Copa Africana de Nações Band, Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay 12h Middlesbrough x Blackburn Segunda Divisão Inglesa Xsports e Disney+ 12h Chesterfield x Notts County Quarta Divisão Inglesa Disney+ 14h30 Zâmbia x Comores Copa Africana de Nações Band, Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay 14h30 Wrexham x Sheffield United Segunda Divisão Inglesa ESPN e Disney+ 14h30 Al Hilal x Al Khaleej Campeonato Saudita Canal GOAT 17h Marrocos x Mali Copa Africana de Nações Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay 17h Manchester United x Newcastle Premier League ESPN e Disney+

Os jogos da Premier League no Boxing Day retornarão?

Com apenas o confronto entre Manchester United e Newcastle marcado para o dia 26 de dezembro nesta temporada, a Premier League reconheceu que a decisão impacta uma tradição histórica do Boxing Day no futebol inglês. Ainda assim, a liga garantiu que, quando a data coincidir com um fim de semana nas próximas temporadas, um número maior de partidas voltará a ser disputado no Boxing Day.

Dessa forma, já na próxima temporada haverá mais jogos da Premier League no seguinte ao Natal, uma vez que a data cairá em um sábado.