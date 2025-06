Por que o Liverpool não está no Mundial de Clubes 2025?

Descubra por que os atuais campeões da Premier League por 20 vezes não jogarão o torneio dos Estados Unidos

A expectativa em torno da nova Copa do Mundo de Clubes está crescendo. O torneio será realizado nos Estados Unidos, no meio de 2025, com um formato ampliado para 32 times. Mas, mesmo com toda essa novidade, o Liverpool está fora da competição e não se juntará a Manchester City e Chelsea.

A FIFA reformulou o torneio, que agora terá oito grupos com quatro times cada. Os dois melhores de cada grupo avançam para o mata-mata, que terá quatro fases.

Grandes clubes como Real Madrid, Bayern de Munique, PSG, Juventus, Manchester City e Chelsea já estão garantidos. No entanto, o Liverpool ficará de fora e assistirá tudo como espectador.

Por que o Liverpool ficou de fora do Mundial de Clubes?

Mesmo com a expansão para 32 times, a FIFA limitou a participação a no máximo dois clubes por país. No caso da Inglaterra, Chelsea e Manchester City já garantiram vaga por terem vencido a Liga dos Campeões nas temporadas 2020/21 e 2022/23.

A classificação para clubes europeus leva em conta o desempenho na Champions League entre 2020 e 2024. O Liverpool, mesmo estando à frente do Chelsea no ranking da UEFA, só teria conseguido a vaga se tivesse vencido o Real Madrid na final da Champions em 2022.

Curiosamente, esse mesmo critério beneficiou o Atlético de Madrid, já que o Real venceu duas Champions no período e só uma vaga direta foi considerada.

E agora?

Enquanto isso, o Liverpool, agora comandado por Arne Slot, deve aproveitar o período de verão europeu para fazer sua pré-temporada na Ásia. A próxima chance do clube de disputar a Copa do Mundo de Clubes será apenas em 2029.

Quais times se classificaram para a Copa do Mundo de Clubes 2025? Lista completa de vagas

Confederação Nº de times Times AFC 4 Al Hilal, Urawa Red Diamonds, Al Ain, Ulsan HD CAF 4 Al Ahly, Wydad Casablanca, Esperance de Tunis, Mamelodi Sundowns CONCACAF 4 Monterrey, Seattle Sounders, Los Angeles FC, Pachuca CONMEBOL 6 Palmeiras, Fluminense, Flamengo, Botafogo, River Plate, Boca Juniors OFC 1 Auckland City UEFA 12 Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, PSG, Inter, Porto, Benfica, Borussia Dortmund, Juventus, Atletico Madrid, Red Bull Salzburg CONCACAF (anfitrião) 1 Inter Miami

Como assistir ao Munidial de Clubes da Fifa 2025?

Todos os jogos do Mundial de Clubes serão transmitidos ao vivo e de graça pela plataforma de streaming DAZN, com cobertura em vários idiomas.

