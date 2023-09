Por que Lionel Messi desfalca a Argentina contra a Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo?

O capitão da Albiceleste não começará a partida contra a Bolívia na segunda rodada das Eliminatórias

A Argentina enfrenta a Bolívia nesta terça-feira (12), às 17h (de Brasília), no estádio Hernando Siles, na segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O jogo será disputado em uma altitude elevada, e Lionel Messi não estará no time titular.

O comprometimento de Messi com seu país é evidente, pois ele é o jogador com mais partidas disputadas pela seleção. No entanto, o camisa 10 já havia alertado que começaria a jogar menos.

Por que Lionel Messi não jogará contra a Bolívia?

LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images

La Pulga não será titular contra a Bolívia devido a um problema físico. O craque já havia pedido para ser substituído contra o Equador após marcar o gol da vitória e, com o curto intervalo entre os jogos, não conseguiu se recuperar.

Antes de viajar para La Paz, ele passou por exames de rotina para certificar que não havia nenhuma lesão. Tudo correu bem e o camisa 10 viajou, embora tenha treinado de forma diferente dos seus companheiros de equipe. Portanto, ele nem sequer estará no banco de reservas. A última vez que isso aconteceu foi no amistoso contra a Indonésia em junho de 2023.