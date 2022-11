Por que Kylian Mbappé foi substituído na vitória do PSG?

Jogador foi substituído aos 45 minutos do segundo tempo, deixando torcedores e franceses preocupados

Sinal de alerta? Durante a vitória do PSG sobre o Lorient por 2 a 1 neste domingo (6), Kylian Mbappé foi substituído aos 45 minutos, deixando os torcedores e os franceses no geral preocupados, afinal faltam 14 dias para a Copa do Mundo.

O atacante queixou-se de dores nos adutores e saiu de campo para dar lugar a Sarabia.

Após o apito final, o técnico Christophe Galtier tranquilizou os torcedores sobre a situação de Mbappé.

"Não, não é nada de grave. Vimos notícias sobre o estado do Benzema [não joga esta segunda-feira pelo Real Madrid], mas não há nada de grave com Kylian. Ele fez vários esforços, ou muito solicitado durante o jogo, é melhor que peça para sair do que arriscar que continue", explicou.

"Mas a Copa do Mundo está automaticamente na cabeça dos jogadores. Sempre há informações que podem fazê-los duvidar. Hoje, eu vi alguma contenção. Um esforço que fazemos um pouco menos, com medo de duelos."

O PSG tem apenas mais um jogo antes da Copa do Mundo, enfrentando o Auxerre no próximo domingo (13) e Mbappé fará o possível para estar totalmente apto para o torneio mundial.

A França estreia na Copa do Mundo contra a Austrália no próximo dia 22 de novembro. Dinamarca, Tunísia e Holanda completam o Grupo D.