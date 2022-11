Por que Karim Benzema não joga a Copa do Mundo de 2022 pela França

Atacante ficará de fora do Mundial pela segunda vez consecutiva

Com a estreia da França na Copa do Mundo contra a Austrália nesta terça-feira (22), alguns nomes de destaque estiveram ausentes na escalação da seleção francesa, como Karim Benzema, atacante do Real Madrid.

O atual vencedor da Bola de Ouro, que havia sido convocado pelo técnico Deschamps inicialmente, teve constatada uma lesão muscular na coxa esquerda que demandará pelo menos três semanas de recuperação, o que levou a comissão técnica a optar por cortá-lo do elenco que disputará a Copa do Mundo no Qatar.

O técnico Didier Deschamps anunciou que não irá repor o corte de Karim Benzema da lista de convocados, com a França deixando de ter 26 para ficar com apenas 25 jogadores no elenco que disputa a Copa do Mundo.

Vale lembrar que Karim Benzema já havia ficado de fora da seleção na conquista do bicampeonato da Copa do Mundo em 2018, já que não era convocado por Didier Deschamps desde 2015, após um caso envolvendo o ex-companheiro Mathieu Valbuena. A situação só viria a mudar em 2021, com o atacante do Real Madrid voltando a defender a seleção francesa.