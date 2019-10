Por que Juventus x Inter de Milão é o "Derby d'Italia" se não jogam na mesma cidade?

Maior jogo da Itália é similar ao que acontece no caso do maior clássico da Inglaterra, entre Liverpool e Manchester United

No próximo domingo (06) acontecerá a 236ª partida oficial entre e . O confronto será no San Siro e acontece às 15h45 (de Brasília), com transmissão do DAZN. O clássico entre as duas equipes é considerado o maior jogo da e recebeu o nome de Derby D'Italia. Porém, as duas equipes não são da mesma cidade. Então, por que o duelo tem esse nome?

Com informações obtidas da Calciopédia, há muitos fatores que explicam essa escolha e diversas características bastante peculiares desse clássico. O termo Derby D'Italia foi cunhado em 1967, pelo jornalista Gianni Brera, conhecido como o rei dos neologismos (novas palavras). Embora o termo "derby" no inglês signifique, quase que exclusivamente, partidas entre times de uma mesma cidade, o caso italiano toma novas proporções e extrapola as barreiras da cidade.

Milão e Turim são duas cidades do norte da Itália e são muito importantes para o país. Elas estão separadas por cerca de 140 km. Conhecidas pela arte, moda, importância industrial e também pelo futebol, as cidades rivalizam entre si, de uma forma similar ao que ocorre na entre e , na qual a rivalidade entre as cidades pode ser explicada por conflitos econômicos e geográficos e que foi transportada para o futebol por se tratar dos dois maiores campeões do país.

Na Itália, trata-se das duas maiores torcidas do país e uma caracaterística especial é observada pelos periodistas italianos: quando a Inter está em alta, a Juventus está em baixa, e vice-versa. Tanto é que entre 2005 e 2010 a Inter dominou o cenário nacional e conquistou cinco scudettos consecutivos. Em uma temporada no meio, o foi o primeiro lugar, para depois, no ano seguinte, começar a dinastia da Juve, que é a campeã nacional desde 2012 e mostra que esse ano deve brigar por mais um troféu, dessa vez sob o comando de Maurizio Sarri.

O clássico já teve 235 partidas oficiais, além de 13 não oficiais e os números mostram uma certa superioridade do time de Turim: foram 110 vitórias da Juventus, 77 vitórias da Inter e 61 empates.

O duelo do domingo coloca frente a frente líder (Inter) e vice-líder (Juventus). Os dois times trocaram o comando técnico e apostam em novas ideias de jogo. Antonio Conte chegou à Inter após uma passagem vitoriosa, mas turbulenta no . Maurizio Sarri também vem de uma passagem confusa no Chelsea e foi escolhido para suceder Massimiliano Allegri. Além disso, um confronto entre Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo, dois ex-Manchester United é bastante aguardado.

Ingredientes para uma partida memorável não faltam e se depender do estilo de jogo dos dois técnicos, os fãs do futebol italiano podem ficar confiantes de mais um grande clássico.