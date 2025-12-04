Por que o Inter Miami joga de rosa? A explicação sobre a cor da camisa do time de Lionel Messi

Quando os jogadores do Inter Miami entraram em campo pela primeira vez em 2020, eles usavam uniformes brancos e pretos — cores que foram utilizadas nas duas primeiras temporadas do clube na Major League Soccer. Em 2022, a equipe recebeu um rebranding e o rosa virou sua cor principal, instantaneamente se destacando e se diferindo das cores principais mais comuns em clubes de futebol.

Fundada em 2018 e com sede em Miami, a equipe começou a competir na MLS na temporada de 2020. Na época, a camisa inaugural era branca com detalhes em rosa.

Embora a aparência de uma camisa geralmente transmita apenas uma mensagem superficial, para o Inter Miami, a mudança teve um significado maior. Além disso, o ousado uniforme rosa da equipe se tornou globalmente reconhecido depois que Lionel Messi chegou ao clube em 2023.

Aqui, a GOAL explica a razão por trás da escolha pelos tons de rosa pelo Inter Miami ao longo dos anos.

Por que o Inter Miami joga de rosa?

Os uniformes principais do Inter Miami geralmente apresentam uma cor base rosa com detalhes em preto, isso desde 2022.

Enquanto a camisa branca inaugural foi inspirada pela grande garça branca e acentuada com rosa para refletir o espírito vibrante do Sul da Flórida, em contraste, o uniforme todo rosa simboliza os flamingos que antes eram abundantes na região. Portanto, o clube abraçou a coloração distintiva dos flamingos como símbolo de orgulho local.

Além disso, Miami é renomada por sua paleta de cores vívidas, incluindo arquitetura Art Déco, letreiros em neon e horizontes em tons pastel. O rosa é mais do que apenas uma cor em Miami; é uma estética central.

Estruturas icônicas como a Torre de Salva-vidas da 10th Street, algumas calçadas de South Beach e outros monumentos da cidade são pintadas na cor rosa vibrante. Além disso, a tonalidade natural rosada de algumas praias de Miami acrescenta outra camada à conexão da cidade com a cor. Portanto, ao adotar esta cor, o Inter Miami conseguiu integrar-se com sucesso ao DNA cultural da cidade, criando uma marca que se sente autenticamente "Miami".

Para os fãs...

Quando o clube foi lançado inicialmente, o uniforme de casa era um rosa muito claro, quase um rosa esbranquiçado. Sob as luzes do estádio, muitos fãs sentiram que ele não parecia suficientemente rosa.

Para resolver isso, o primeiro uniforme totalmente rosa foi revelado em 2022 e apelidado de "The Heartbeat Kit", dedicado aos fãs do Inter Miami, que são considerados o verdadeiro pulso do time.

Por que a espera de dois anos?

O atraso para oficializar o rosa aconteceu pelo desafio técnico de reproduzir a tonalidade específica do rosa do Inter Miami — nem quente nem pálido — que a Adidas não conseguiu fabricar a tempo para a temporada de 2020. Além disso, o ciclo de dois anos de uniformes da liga significou que o clube teve que esperar até 2022 para uma nova oportunidade de produzir uma nova versão.

A conexão com Messi

Getty Images

Em 2023, o Inter Miami reintroduziu uma cor de rosa muito mais brilhante e rica para seu uniforme. Este novo tom rapidamente se tornou ainda mais essencial, especialmente após a chegada de Messi ao clube.

Em relação à linguagem de design do kit caseiro com listras rosas em dois tons lançada em 2025, que será mantida na temporada de 2026, foi planejada como uma homenagem aos dois times mais importantes de Messi — Argentina e Barcelona — ambos famosos por usarem listras.