Por que Gerson desfalca o Flamengo contra o Botafogo?

Flamengo e Botafogo fazem clássico neste domingo no Maracanã

O Flamengo teve um desfalque de última hora para o clássico deste domingo (30), contra o Botafogo, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista Gerson sentiu dores na coxa esquerda ainda no aquecimento da partida e foi cortado do jogo.

Gerson seria titular no meio de campo do Flamengo junto de Thiago Maia e Arturo Vidal. Com a ausência de Gerson, Ayrton Lucas começou o clássico entre os titulares. O Flamengo iniciou a partida contra o Botafogo com a seguinte escalação: Santos, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal e Everton Cebolinha; Gabigol e Pedro.

Gerson será reavaliado na reapresentação do Flamengo. Na goleada diante do Maringá, pela Copa do Brasil, o jogador teve grande atuação e foi muito aplaudido pela torcida.

O Flamengo busca a sua segunda vitória no Brasileirão diante do Botafogo. Nas duas primeiras rodadas, o time rubro-negro venceu o Coritiba e perdeu para o Internacional.