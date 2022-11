Por que Gerard Piqué se aposentou do futebol?

Gerard Piqué tomou a decisão de se aposentar do futebol no meio da temporada 2022/23

Gerard Piqué chocou o mundo ao anunciar sua aposentadoria dos gramados. Aos 35 anos, o zagueiro do Barcelona confirmou o fim de sua era no clube espanhol, já que fez parte de um time vencedor desde sua chegada em 2008, somando 31 troféus no Barça.

Nas redes sociais, o defensor publicou um vídeo confirmando que se aposentará do futebol após o confronto do Barcelona, contra o Almeria, neste sábado (5), por La Liga.

Um dos principais fatores para Piqué se aposentar, está na falta de minutos no time titular desta temporada. Segundo publicou o jornal Marca, em julho, o técnico da equipe, Xavi Hernández, já não via o zagueiro como uma das prioridades da época e, por isso, perdeu espaço no time titular.

Ou seja, ele está se aposentando porque não está pronto para aceitar o papel de reserva na equipe. O zagueiro ficou atrás de Ronald Araújo, Jules Kounde, Andreas Christensen e Eric Garcia na hierarquia da defesa do Barcelona nesta temporada e passou a maior parte da campanha no banco de reservas.

Em uma entrevista realizada em 2021, Piqué disse que não se contentaria em ser reserva no Camp Nou e se aposentaria se esse fosse o caso: "Vou me aposentar no Barça. Isso é certo. O que não aceito é jogar como reserva. Se chegar nos últimos três meses de uma temporada e isso acontecer, bem... mas um ano inteiro no banco? Não, eu não quero isso", disse ele.

Com o anúncio dessa última quinta-feira, Piqué se manteve fiel à sua palavra, deixando o Barcelona com 615 partidas e 52 gols marcados em 14 anos.

(C)Getty Images

Veja o texto de despedida:

Culés, sou Gerard. Faz semanas, meses, que muita gente tem fala de mim. Até agora, não disse nada. Mas agora, quero ser eu quem fala de mim.

Como muitos de vocês, sou do Barça desde sempre. Nasci em uma família muito louca por futebol e muito culé. Desde muito pequeno, não queria ser jogador de futebol. Queria ser jogador do Barça.

Ultimamente, pensei muito naquele garoto, no que teria acontecido com aquele Gerard, se tivessem dito que ele alcançaria todos os sonhos... que chegaria ao time principal do Barça, que ganharia todos os títulos possívels. Que seria campeão da Europa e do mundo. Que jogaria ao lado dos melhores da história, que seria um dos capitães e faria amigos para sempre.

Faz 25 anos que entrei no Barça. Saí e voltei. O futebol me deu tudo. O Barça me deu tudo. Vocês, culés, me deram tudo. E agora que os sonhos de pequeno completaram, quero dizer que decidir fechar esse ciclo. Sempre disse que depois do Barça, não haveria outra equipe. E assim será. Este sábado, será minha última partida no Camp Nou.

Passarei a ser um culé mais. Apoiarei a equipe. E transmitirei meu amor ao Barça aos meus filhos, tal como minha família fez comigo.

E já me conhecem. Cedo ou tarde, voltarei.

Nos vemos no Camp Nou.

Visca al Barça. Sempre