Por que Gabigol não joga pelo Flamengo contra o Vasco, pelo Brasileirão?

Atacante sofreu uma pancada ainda no jogo da Copa do Brasil, contra o Fluminense, no meio da semana

O Flamengo encara o Vasco, pelo Clássico dos Milhões, na noite desta segunda-feira, às 20h (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2023, no Maracanã. Porém, para este duelo, o técnico Jorge Sampaoli não poderá contar com o artilheiro e capitão da equipe, Gabigol. Em um boletim médico, divulgado nesta tarde, o clube confirmou que o atacante não foi relacionado para o clássico por conta de uma lesão no quadríceps esquerdo, localizado na face anterior da coxa. O Flamengo não revelou maiores detalhes da recuperação ou quanto tempo o jogador vai desfalcar o time. Gabigol já apresentava sinais de incômodo antes mesmo de marcar o segundo gol que decretou a classificação da equipe, contra o Fluminense, no meio de semana, às quartas de final da Copa do Brasil. O atleta deixou o campo mancando, segundo divulgou o ge.com. Para o confronto desta noite, Sampaoli deve escalar o atacante Pedro em seu lugar. O treinador também não deve contar Léo Pereira e Everton Ribeiro, ambos machucados.