Por que Gabigol não joga pelo Flamengo contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil

O ataque escalado por Jorge Sampaoli terá Pedro como referência

O Flamengo divulgou sua escalação para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR e a grande dúvida era sobre a presença ou não de Gabriel Barbosa. E Gabigol não fica nem mesmo no banco de reservas do Maracanã.

O motivo que tirou o artilheiro rubro-negro é físico. Gabigol sofreu uma entorse no tornozelo direito. Desta forma, Pedro comanda o ataque flamenguista contra o Athletico-PR.

A escalação do Flamengo contra o Furacão é: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Pulgar, Victor Hugo, Gerson e Everton Ribeiro; Arrascaeta e Pedro.