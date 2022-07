Por que Gabigol comemora gols fazendo "muque"?

Comemoração do atacante do Flamengo é uma marca registrada a cada gol anotado

Gabriel Barbosa, o Gabigol, é conhecido por muitas coisas. Seu faro de gol, sua 'marra' durante os jogos e também pela icônica comemoração do "muque" a cada vez que balança as redes, seja no Brasileirão, Libertadores ou Campeonato Carioca.

Desde que chegou ao Flamengo, após uma ótima temporada no Santos, Gabigol tem sido um dos protagonistas do time carioca, que empilhou títulos recentemente. A Nação Rubro-Negra inventou o bordão "Hoje tem gol do Gabigol", pois desde 2019, o atacante vem balançando as redes com frequência e ajudado o Mengão a brigar pelas principais competições.

Cada bola na rede é a oportunidade para o centroavante comemorar fazendo o "muque". Mas como isso começou?

A "força de Deus"

Quando Gabigol levanta os dois braços na altura dos ombros e força o bíceps, tal qual um fisiculturista, é sinal que a torcida do Flamengo está comemorando mais um gol. E essa forma de celebrar seus gols começou exatamente na sua chegada ao Fla.

A motivação da celebração, segundo o jogador, é de cunho religioso e visa um agradecimento a Deus.

"Faço para agradecer a força que Deus me dá todos os dias para ir atrás do meu sonho. E, para mostrar que, por mais que muitos duvidem, estarei forte para vencer", respondeu o atleta a um torcedor nas suas redes sociais, em 2020.

Em uma entrevista ao canal De Sola, Gabriel explicou que o momento que decidiu fazer essa celebração aconteceu em uma igreja, em Santos.

"Eu estava com um amigo em Santos na Igreja. Ele disse para eu fazer uma comemoração diferente. Todo mundo faz várias. Eu faço aquilo para glorificar a Deus no gol", declarou o camisa 9 do time da Gávea.

Polêmica com Jael

Um ditado popular no Brasil é que "nada se cria, tudo se copia". Essa é a impressão que o atacante Jael, ex-Grêmio, tem sobre esse assunto da comemoração de Gabigol.

De acordo com o atual centroavante do Ceará, quem inventou essa comemoração foi ele mesmo, e não Gabigol.

A 'polêmica' veio à tona quando Gabriel Barbosa marcou seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, em fevereiro de 2019. Após o gol e a comemoração do atacante do Fla, Jael foi ao seu Instagram e publicou a seguinte mensagem.

"Tem alguém querendo roubar a comemoração do monstro do Bem? Só para constar, eu faço essa comemoração desde 10 de março de 2018. Se a pessoa fez antes eu entendo que precisarei mudar a minha, mas se não... É melhor ele ir procurando outra para fazer".

O centroavante rubro-negro respondeu ao colega de profissão uma semana depois, ao marcar dois gols contra a Portuguesa-RJ. Também no Instagram, Gabigol ironizou a situação.

"Para finalizar, e não falo mais. G vem antes de J e fevereiro antes de março. Marca registrada de Gabigol", que deu a entender que sua comemoração já vinha desde 2018.