Por que Fede Valverde deu soco em um jogador do Villarreal após derrota do Real Madrid?

O uruguaio acusa o adversário de ter ironizado a perda de seu filho, coisa que o jogador espanhol nega ter feito; assunto será tratado na Justiça

O Villarreal conseguiu uma grande vitória sobre o Real Madrid, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol, mas o placar de 3 a 2 acabou não sendo o principal assunto. Após o apito final, Fede Valverde, meio-campista da equipe merengue, deu um soco em Álex Baena, jogador da equipe amarela. O que levou o uruguaio a tal extremo foi a acusação de que o oponente teria ironizado o aborto sofrido pela sua esposa. Baena nega tais acusações.

Ainda dentro de campo, em meio às tensas disputas protagonizadas pelos meio-campistas, Baena teria dito a Valverde o seguinte: “chore agora que seu filho não vai nascer". A acusação foi feita pelo jogador uruguaio e seu staff. Finalizado o jogo, Valverde esperou o oponente na saída do vestiário e o agrediu com um soco no rosto. Uma imagem de Baena horas depois mostrava o hematoma na região.

Baena, contudo, garantiu não ter falado tais coisas. “É totalmente falso”, escreveu o jogador em suas redes sociais. “Muito triste com o ataque que sofri após o jogo e surpreso com o que estão falando sobre mim", completou o atleta espanhol, que denunciou a agressão sofrida junto à Polícia. Os próximos passos, agora, serão para ver se Valverde poderá ser punido na esfera criminal, uma vez que a denúncia não fica sob julgo de alguma esfera esportiva.