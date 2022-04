Por que europeus chamam a cavadinha de "Panenka"?

A cavadinha é uma maneira engenhosa, mas simples, de cobrar um pênalti, que faz com que o cobrador coloque a bola no centro do gol. Karim Benzema ganhou as manchetes na semifinal da Liga dos Campeões de 2021-22 ao marcar um pênalti de cavadinha em uma situação de alta pressão para marcar o terceiro gol do Real Madrid na derrota por 4 a 3 para o Manchester City no confronto de ida.

Na Europa, a cavadinha é conhecida como "Panenka". A GOAL te mostra o motivo deste nome.

A cavadinha recebe o nome de "Panenka" na Europa em homenagem a Antonin Panenka, que inventou a forma de cobrar pênaltis, e ganhou fama em 1976, quando a estrela da Tchecoslováquia a usou para superar o lendário goleiro da Alemanha e do Bayern de Munique, Sepp Maier, durante a final da Eurocopa.

Na ocasião, os checos abriram uma vantagem de 2 a 0 contra a Alemanha, mas depois viram os alemães empatarem, levando a disputa para os pênaltis.

Após os primeiros sete chutes serem marcados, Uli Hoeness errou para os alemães, dando a Panenka a oportunidade de vencer o torneio.

Os segundos seguintes, que viram Maier mergulhar para a esquerda enquanto a bola simplesmente flutuava no meio do gol, ficariam na história do futebol como o nascimento de uma nova habilidade, uma maneira revolucionária de marcar gols.

Pelé descreveu-o como o trabalho de “ou um gênio ou um louco”, enquanto o tcheco foi forçado a se defender das acusações de exibicionismo em um dos maiores palcos do jogo.

“Suspeito que Maier não goste muito do som do meu nome. Nunca quis fazê-lo parecer ridículo”, disse Panenka ao UEFA.com.

“Pelo contrário, escolhi o pênalti porque vi e percebi que era a receita mais fácil e simples para marcar um gol. É uma receita simples.”