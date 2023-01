Por que o estádio do Palmeiras ainda terá grama superior ao do Botafogo?

Allianz Parque tem campo mais caro e mais eficiente que o futuro gramado do Estádio Nilton Santos, o Engenhão

O Botafogo decidiu instalar gramado sintético no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, onde atua como mandante. O clube usará uma tecnologia norte-americana que pode ser adaptada também para o futebol americano. Mas com a chegada do gramado no local, uma duvida paira no ar. Quem terá o melhor campo: Botafogo ou Palmeiras?

A GOAL apurou que há questões que evidenciam a superioridade do Allianz Parque no quesito gramado. A empresa que atua no estádio palmeirense, a Soccer Grass, inclusive, foi procurado pelos cariocas, mas o valor mais elevado do campo fez com que o clube buscasse uma gramde de qualidade inferior.

Há dois pontos cruciais que determinam a diferença entre os dois gramados: a qualidade da grama e o material utilizado para controle de temperatura do local.

A grama utilizada no Allianz Parque é chancelada pela Fifa e foi desenvolvida única e exclusivamente para o futebol. O gramado que será instalado no Engenhão precisará ser submetido a uma rigorosa avaliação da entidade para que esteja apto para jogos internacionais — esta apreciação acontece anualmente. Além disso, ele tem como foco outras atividades, como o futebol americano.

Ainda há a diferença no material utilizado para controle de temperatura. O estádio do Palmeiras utiliza o que há de mais moderno neste caso, um termoplasta desenvolvido justamente para isso. No Engenhão, será utilizada uma cortiça para o controle da temperatura. Embora ambos consigam resultados, o equipamento instalado no Allianz Parque é mais eficiente e mais caro.