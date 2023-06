Por que Erling Haaland recebeu vaias da torcida da Noruega?

O atacante marcou o único gol na derrota para a Escócia

Erling Haaland viveu uma noite amarga com a camisa da Noruega no último sábado (17), no jogo contra a Escócia, pelas Eliminatórias da Eurocopa 2024. Apesar de ter marcado um gol, que abriu o placar, o atacante viu sua seleção perder, e ainda foi vaiado por alguns torcedores da saída do estádio.

Depois de alguns dias cheios de emoções e conquistas pelo Manchester City, Haaland experimentou o que é estar do outro lado. O "Cometa" teve um noite para esquecer na derrota por 2 a 1 para a Escócia, que teve até mesmo vaia de seus próprios fãs, insatisfeitos com sua postura pós-jogo.

Mesmo com a derrota, alguns torcedores, principalmente mirins, esperaram Haaland na saída do Ullevaal Stadion, em Oslo, na esperança de sair de lá com uma lembrança boa, uma foto ou um autógrafo do jogador mais badalado da seleção norueguesa. No entanto, o atacante foi direto para o ônibus da seleção, sem parar para atender os fãs.

Com apenas um aceno para sua direção, a multidão que aguardava o camisa 9 começou a vaiá-lo, demonstrando a insatisfação e decepção com a falta de atenção de Haaland. Em um vídeo gravado na saída do estádio, é possível ver a mudança no humor da torcida quando o atacante entrou no ônibus.

O próximo compromisso de Haaland e da seleção da Noruega será na próxima terça-feira (20), contra o Chipre. A equipe, que não venceu nenhuma das três primeiras partidas das Eliminatórias, está em uma situação delicada quanto a classificação para Euro 2024.