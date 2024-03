Torneio acontece na Alemanha em junho; confira outras informações

A Eurocopa 2024 ainda não começou, mas o caminho que as principais seleções do continente vão fazer já está definido. A Alemanha será a sede da Euro para a edição de 2024 e, por isso, já está classificada para a disputa. E, aqui, para a preparação do torcedor, a GOAL reúne todas as informações úteis da Eurocopa 2024. Veja!