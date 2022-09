Por que Dani Alves não jogou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia?

Entenda o motivo que tirou o lateral-direito brasileiro do último Mundial

Aos 39 anos, Daniel Alves ainda vive a expectativa de defender o Brasil na Copa do Mundo do Qatar, que acontece no final deste ano. O jogador ficou de fora da lista de Tite para os últimos amistosos antes do Mundial contra Gana e Tunísia. O treinador preferiu levar apenas Danilo, da Juventus, como lateral-direito, e testou também os zagueiros Éder Militão, do Real Madrid, e Roger Ibañez, da Roma, na função.

Já em 2018, poucas semanas antes de Tite anunciar a lista de convocados para a última Copa, em maio daquele ano, o lateral, à época jogador do PSG, sofreu uma grave lesão no joelho direito, na final da Copa da França, contra o Les Herbiers.

Naquela ocasião, ele era soberano na posição e considerado um dos líderes do vestiário. Mas essa lesão o tirou da Copa. Fagner, do Corinthians, entrou no seu lugar e acabou jogando várias partidas na Copa da Rússia. Isso porque o herdeiro natural da posição, Danilo, também se machucou durante a competição.

Mas, afinal, qual a foi a lesão de Dani Alves que o tirou da Copa do Mundo de 2018?

Getty Images

O lateral-direito sofreu uma desinserção no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito. Isso significa que o ligamento se soltou de um osso. É diferente do rompimento mais convencional, quando ele parte no meio. Além disso, há uma entorse no joelho.

Segundo o fisioterapeuta Antônio Curvêlo, essa lesão frequentemente ocorre devido à um trauma. Ela costuma levar a uma dor aguda e intensa, além de inchaço e incapacidade de se movimentar normalmente

A prática de futebol, ainda mais profissionalmente, se torna muito difícil com o LCA lesionado já que exige muito da articulação em momentos de aceleração e frenagem e mudança de direção, aumentando a chance de novos entorses e piora da lesão.

O tempo para retorno as atividades é discutível variando de 9 a 12 meses, mas sempre respeitando a evolução individual de cada pessoa.

Getty

E nesta quinta-feira (29), o Pumas, do México, anunciou que Dani Alves havia sofrido uma nova lesão no joelho direito. Minutos depois, no entanto, o atleta utilizou uma de suas redes sociais para desmentir o próprio clube e garantiu que não teve nada mais sério. E após os comentários do jogador, o clube mexicano apagou a publicação. Em contato com a reportagem da GOAL, através de sua assessoria de imprensa, o lateral deixou claro que foi um erro de comunicação do Pumas.

Desde que chegou ao futebol mexicano, Daniel não conseguiu engrenar. Em meio à má fase do Pumas, o brasileiro já recebeu duras críticas da imprensa local por falhas defensivas cometidas. Mesmo fora da última convocação, ele não é descartado por Tite para disputar o Mundial do Qatar.