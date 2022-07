Por que Cruzeiro pediu recuperação judicial com aval de Ronaldo Fenômeno

Mineiros evitam repasse do valor total da SAF à associação. Por lei, a área do futebol precisa pagar 20% da receita à parte administrativa

O Cruzeiro entrou com pedido de recuperação judicial nessa segunda-feira (11). A solicitação, avalizada por Ronaldo Fenômeno, é com o intuito de brecar a dívida do clube, que supera a casa de R$ 1 bilhão.

A GOAL apurou com uma fonte ligada ao clube que a ideia é evitar o repasse do valor total da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) à associação. Com a recuperação judicial, a área do futebol não terá que pagar 20% do valor total da receita à parte associativa. Desta forma, os gestores da SAF poderão conversar diretamente com os credores da associação.

O pedido de recuperação judicial foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Cruzeiro em abril deste ano e conta com o aval de Ronaldo Fenômeno e sua equipe jurídica.

A Raposa contratou uma consultoria especializada na área financeira, a Alvarez & Marsal, desde a gestão anterior, liderada pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues.

O clube negociou 90% da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) ao ex-jogador Ronaldo Fenômeno em dezembro do ano passado. À época, o negócio foi formalizado em R$ 450 milhões.

Em nota divulgada na manhã dessa segunda-feira, o presidente da associação, Sérgio Santos Rodrigues explicou a situação:

"A recuperação judicial é um passo necessário para conseguirmos ter um clube sustentável no futuro. É fundamental fazer esse plano de pagamentos, para cumprir com todos, dentro da capacidade do clube, e para que em um futuro próximo possamos ter um clube livre de dívidas, com um patrimônio bom e desimpedido. Este processo visa cumprir com o que temos falado, que é deixar um Cruzeiro estruturado para as próximas gerações", afirmou.