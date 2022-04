Por que Cristiano Ronaldo desfalca o Manchester United contra o Liverpool?

O camisa 7 do Manchester United, Cristiano Ronaldo, será um dos grandes desfalques da equipe para o confronto contra o Liverpool, em Anfield. Isso porque, nesta última segunda-feira (18), o jogador e sua esposa, Georgina Rodriguez, anunciaram o falecimento de um de seus gêmeos recém-nascidos.

O casal estava esperando a chegada de dois bebês, que já haviam sido anunciados por eles em outubro de 2021, mas apenas um deles, a menina, acabou sobrevivendo e se mantém saudável, enquanto o menino veio a falecer, como publicou o jogador em suas redes:

"É com a nossa (Cristiano e Georgina) mais profunda tristeza que anunciamos o falecimento do nosso menino. É a maior dor que pais podem sentir. Apenas o nascimento da nossa garotinha pode nos dar força para viver esse momento com esperança e alegria."

"Nosso menino, você é nosso anjo. Nós sempre te amaremos", finaliza, o casal. Considerando a garotinha nascida nesta última segunda-feira (18), Cristiano Ronaldo é pai de cinco crianças, dois meninos e três meninas.

Diversos nomes do esporte e clubes de futebol desejaram apoio ao jogador, além do Manchester United, o qual emitiu uma nota oficial onde declara que o atleta precisa do momento com seus familiares e ficará, portanto, de fora da partida contra os Reds:

"A família é mais importante do que tudo e Ronaldo está apoiando seus entes queridos neste momento imensamente difícil. Como tal, podemos confirmar que ele não jogará contra o Liverpool em Anfield na noite de terça-feira e sublinhamos o pedido de privacidade da família. Cristiano, estamos todos com você e mandando força para a família."

Cristiano Ronaldo possui 21 gols marcados pelos Red Devils desde sua chegada da Juventus. No último jogo do Manchester United, o jogador garantiu a vitória da equipe ao marcar um hat-trick contra o Norwich City, e finalizar o placar em 3 a 2.