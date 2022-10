Irritado, Cristiano Ronaldo abandona jogo e aumenta climão no Manchester United

Reserva não-utilizado contra o Tottenham, CR7 deixou Old Trafford antes do apito final e irritou treinador

CR7 não saiu do banco contra o Tottenham

Insatisfeito, deixou estádio antes do fim do jogo

Técnico do United não gostou da atitude

O QUE ACONTECEU? O Manchester United venceu o Tottenham por 2 a 0 em um difícil duelo válido pela 12ª rodada da Premier League. Motivo de alegria para os torcedores que encheram o estádio de Old Trafford? Ou para o brasileiro Fred e o luso Bruno Fernandes, autores dos gols que fizeram os Red Devils colarem no Top 4 que garante vaga para a próxima edição da Champions League? Sim. Mas não para Cristiano Ronaldo, que voltou a levantar polêmica ao exacerbar sua insatisfação no clube.

Reserva não-utilizado, o craque português não escondeu sua insatisfação por não ter entrado em campo e, visivelmente contrariado, deixou a partida antes do apito final. As câmeras flagraram a insatisfação de um CR7 entrando nos vestiários, tendo visto o técnico Erik Ten Hag usando mão de três substituições ao longo da partida.

O QUE FOI FALADO? Esta não foi a primeira vez que CR7, insatisfeito com sua realidade atual, deixa um jogo do Manchester United antes do apito final. O craque português ainda não se manifestou, mas o treinador dos Red Devils não escondeu sua chateação com o acontecido. De maneira seca, sem querer abordar em público o delicado assunto, Ten Hag afirmou o seguinte: “amanhã vamos lidar com o que aconteceu”.

A SITUAÇÃO: Cristiano Ronaldo não tem encontrado vida fácil neste seu retorno ao Manchester United. O português fez um bom número de gols em sua primeira temporada, mas viu o time terminar a campanha sem títulos e nem mesmo com uma vaga para a Champions League. Criticado por não conseguir ajudar o time na parte defensiva do jogo, tendo dificuldades para, aos 37 anos, pressionar os defensores quando seu time não tem a bola, o craque não queria seguir em Old Trafford para a atual temporada 2022/23... mas não apareceram clubes que conseguissem contratá-lo.

Com a chegada do holandês Erik Ten Hag, ex-Ajax, para o comando do Manchester United, Cristiano Ronaldo não tem sido utilizado na equipe titular. Motivo? Justamente a falta de intensidade para pressionar oponentes sem a bola, algo visto como fundamental para a realidade do futebol jogado atualmente. Cristiano Ronaldo disputou 12 jogos pelos Red Devils na campanha atual, mas foi titular em apenas seis ocasiões – sendo apenas duas vezes na Premier League, em duelos sem vitórias do United.

IMAGENS DA INSATISFAÇÃO

O QUE VAI ACONTECER? Nos próximos dias é possível imaginar que a situação envolvendo CR7 será abordada, com o aumento dos rumores sobre uma possível transferência no meio da temporada.