Benzema vai a julgamento por chantagem em caso de vídeo íntimo de Valbuena

O caso aconteceu em 2015, mas o advogado do atacante do Real Madrid diz que ele "não tem sobre o que se envergonhar"

Karim Benzema, atacante do , vai ser julgado criminalmente na por seu suposto envolvimento na tentativa de chantagem a Mathieu Valbuena, em relação a um vídeo íntimo em que o jogador do , aparentemente, faz parte. O caso aconteceu em 2015.

Benzema é acusado de tentar extorquir dinheiro de seu ex-companheiro de seleção francesa antes de um amistoso contra a Armênia, em de 2015. E, nesta quinta-feira (7), segundo a AFP, o atacante do Real Madrid foi informado pelo Ministério Público de Versalhes que será levado ao tribunal, em data ainda a ser marcada.

O advogado de Benzema, à agência de notícias Efe, comentou o caso. “A decisão de julgá-lo é absurda e uma crueldade injusta. Benzema não tem nada de que se envergonhar neste caso".

Já o advogado de Valbuena disse ao L’Equipe que a decisão de levar o caso a julgamento é "a continuação lógica da instrução que estabeleceu perfeitamente a participação das diversas pessoas".

Desde que o ocorrido, Benzema se comentou sobre o assunto algumas vezes, negando ter cometido qualquer ato ilícito. O atacante ainda acusa Valbuena de jogar o seu nom “na lama”.

"Ele disse que não teria apresentado queixa se soubesse que eu estava envolvido na história. Há mais de um ano e meio eu sou seu pior inimigo, um mau-caráter, um bandido, tenho que ser punido”, disse Benzema ao L’Equipe, em 2017. “Quer jogar o meu nome e o da minha família na lama”.

"Ele tem que parar com suas porcarias, e não sei por que ele continua falando de mim. [Dizendo que] eu sou seu inimigo, eu queria tirar dinheiro dele... ele realmente tem que parar de inventar, me deixa louco ele continuar mentindo. Ele só tinha que dizer a verdade sobre o que realmente aconteceu", completou o camisa 9.

Karim Zenati, amigo de infância do atacante, é o acusado de ser o chantagista de Valbuena e, por isso, o jogador é impedido de ter contato com ele. "Faz quase dois anos desde que fui proibido de ver meu melhor amigo , caso contrário iremos para a prisão", disse Benzema.

Desde que as acusações foram feitas, Benzema não é mais convocado pela seleção francesa. A última aparição dele foi justamente no amistoso contra a Armênia, em 2015. desde então, mesmo sendo goleador e peça fundamental do Real Madrid, o camisa 9 é deixado de lado por todos os treinadores dos Blues.

Benzema continua sendo uma grande fonte de gols para o Real Madrid. E desde a saída de Cristiano Ronaldo, ele tem cada vez mais papel de destaque no time de Zinedine Zidane.