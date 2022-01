Por que apelido "Trikas" virou motivo de polêmica no São Paulo?

Um apelido criado nas redes sociais por torcedores virou motivo de polêmica no São Paulo: "Trikas". A expressão passou a ser usada nos últimos dias por são-paulinos e páginas ligadas ao clube no lugar de Tricolor, e o perfil oficial do clube adotou o nome em um post da apresentação de Nikão, novo camisa 10.

Veja abaixo:

O post gerou grande repercussão entre torcedores favoráveis e contrários. Nesta sexta-feira, o perfil oficial da principal torcida organizada do São Paulo, a "Independente", se posicionou contra o apelido e usou tom de ameaça na publicação.

"(...) a arquibancada não terá essa modinha de "trikas". Não tentem a sorte. Pra quem for "trikas" use a sua graça na rede social, onde você quiser, menos nos estádios. Fomos claros? (...)".

Veja abaixo:

Também nesta sexta-feira, ao ser perguntado sobre o assunto, o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, deu sua opinião:

"Cada um chama do jeito que quiser e pensa como quiser. Não acha que essa seja uma discussão pertinente. Sou mais velho, tenho mais idade. Se me perguntar: você chamaria o São Paulo de Trikas? Eu não, não é o que eu gosto. Mas quem quiser chamar, que chame. Não vejo nenhum problema em quem quer chamar assim. Eu prefiro chamar o São Paulo de clube da fé, sou mais antigo. Mas entendo os jovens, jeito que falam nas redes sociais. Eu prefiro Tricolor e o que mais identifico é o clube da fé. Mas acho uma discussão tola. Acho que cada um trata o São Paulo do jeito que achar melhor, respeitando a instituição. Não uso porque não gosto, mas cada um tem o direito de chamar como achar mais adequado", disse Belmonte, em entrevista ao UOL Esporte.

Nas redes sociais o tema segue rendendo debate entre torcedores do São Paulo a favor e contra o apelido.