Por que Antony desfalca o Manchester United contra o Barcelona?

Brasileiro sofreu lesão e é baixa dos Red Devils na Europa League

O Manchester United está em campo pela Europa League nesta quinta-feira (16), enfrentando o Barcelona, mas tem uma baixa de um de seus destaques até aqui na temporada.

Alvo de polêmicas envolvendo seu estilo de jogo e dribles, considerados pouco efetivos e meramente “enfeites” por parte da imprensa local, Antony sofreu uma lesão pouco antes do duelo pelo campeonato continental, e não está nem no banco de reservas.

A ausência do brasileiro é uma das sete baixas da equipe. Donny van de Beek, Christian Eriksen, Martial e Scott McTominay também estão de fora devido a lesão, enquanto Lisandro Martínez e Marcel Sabitzer cumprem suspensão.

O departamento médico dos Red Devils não deu informações mais detalhadas sobre a lesão do brasileiro, mas o treinador Erik Ten Hag tratou de tranquilizar os fãs, dizendo que o ponta deve estar de volta aos treinos em alguns dias. O técnico falou especialmente sobre as ausências de Antony, Martial e McTominay.

“Acho que eles estão perto de retornarem. Eles estão voltando aos treinos de forma individual. No final da semana, talvez Scott McTominay possa começar a treinar com a equipe e depois do fim de semana talvez Antony [também possa fazer isso], mas temos que ver. Eles estão progredindo, [isso é] o que vemos agora”, disse Ten Hag.