Por que Abel Ferreira está sendo acusado de fraude no Brasil?

Técnico do Palmeiras e outras seis pessoas serão julgadas pelas infrações; Abel nega acusações

A notícia do jornal português A Bola de que o técnico Abel Ferreira será julgado por fraude e outras acusações pegou a comunidade do futebol de surpresa. Segundo a informação, o comandante do Palmeiras estaria envolvido em um processo movido pelo sócio de uma empresa de empreendimentos imobiliários.

A equipe do GOAL resumiu, abaixo, o porquê de Abel Ferreira estar sendo acusado de fraude.

Associação criminosa, falsificação de documentos, fraude à execução, branqueamento de capitais, ocultação de património e fraude fiscal esses são os crimes que constam no processo do início de 2022 que corre no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.

A ação cível e criminal é movida pelo sócio da Edibrasil Construções Ltda, Pedro Barros de Sousa, que alega ter sido extorquido em cerca de 1 milhão de euros pelos sócios da companhia, dentre eles Abel e outros seis envolvidos, todos portugueses.

Em 2021, os sete sócios da empresa, incluindo Pedro, que iniciou o processo, tiveram problemas com a distribuição dos resultados e pagamento de salários.

Abel Ferreira, em declaração ao A Bola, negou qualquer acusação. “Não faço ideia do que está falando, já me acusaram de tantas coisas. A única sociedade que tenho foi em 2006 quando casei com a minha esposa e, com muitas alegrias e tristezas, ainda dura até hoje”, disse o treinador.