Por que a torcida da Croácia usa toucas de natação?

Pólo aquático é um dos principais esportes e orgulhos do país da península balcânica

Antes, durante e após o empate sem gols da Croácia contra o Marrocos, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar, muitas pessoas repararam que a torcida croata utilizava um acessório peculiar. Muita gente achou que se tratava de toucas de natação, mas na verdade são toucas de pólo aquático.

Por mais diferente que possa parecer, o uso do acessório tem uma explicação bastante simples. O pólo aquático é o maior orgulho do país quando o assunto é esporte. Mesmo com o vice-campeonato de futebol da Copa do Mundo de 2018, o pólo aquático é o esporte que realmente consagrou a Croácia no cenário esportivo mundial.

O jornal inglês The Sun afirmou que o motivo da torcida usar este acessório devia-se ao fato de o zagueiro Corluka ter jogado com a touca após um corte na cabeça durante um jogo da Eurocopa de 2016. O uso da touca foi autorizado pela UEFA, mas seria necessário remover os protetores auriculares.

Entretanto, torcedores croatas já usavam o acessório na Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil. De acordo com Alexandre Pussieldi, do SporTV, o fato de Corluka ter usado a touca pode ter servido para reforçar o orgulho da seleção croata, mas não foi necessariamente a origem da prática.

A Croácia é bicampeã mundial do pólo aquático, além de conquistas nas Olimpíadas e diversos torneios que disputa.

A junção da referência ao pólo aquático com o futebol é uma forma que a torcida encontrou para demonstrar apoio e orgulho de seu país, que sonha com mais uma boa campanha na Copa do Mundo de 2022.