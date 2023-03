Por que a Globo demitiu ex-árbitros e acabou com a Central do Apito?

Presença de comentaristas de arbitragem nos jogos era tradição da emissora há 34 anos

Um dos quadros mais famosos do canal SporTV chegou ao fim. O Grupo Globo acabou com a Central do Apito, em que árbitros analisavam lances polêmicos das partidas de futebol. Com isso, a emissora dará fim a uma tradição de 34 anos de ter ex-árbitros em suas transmissões, iniciada em 1989 por Arnaldo Cezar Coelho. A informação é do portal "Notícias da TV".

A Globo demitiu o casal Sandro Meira Ricci (ex-árbitro) e Fernanda Colombo (ex-bandeirinha). Outro árbitro que participava da Central do Apito, Paulo César de Oliveira, continua contratado, mas participará apenas de programas esportivos. Dois motivos levaram a emissora a colocar um ponto final no quadro: a grande rejeição do público e a inclusão do VAR no futebol. Com a tecnologia, que diminuiu as dúvidas dos telespectadores, a emissora entendeu que a Central do Apito deixava de ter função em transmissões.

Em nota, a TV Globo confirmou o fim da Central do Apito e a demissão do casal Sandro Meira Ricci e Fernanda Colombo:

João Ricardo/Globo Esporte

"Sandro Meira Ricci e Fernanda Colombo não fazem mais parte do time de Esporte da Globo. Nos últimos anos, com a implantação e consolidação do árbitro assistente de vídeo (VAR), as questões de arbitragem foram recebendo outro tipo de tratamento e o VAR foi oferecendo respostas às questões apresentadas durante os jogos. Diante desse novo cenário, a Central do Apito deixa de existir durante as transmissões de futebol. As análises sobre arbitragem serão feitas, quando necessário, no conteúdo dos programas esportivos".