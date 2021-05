Final da Liga dos Campeões 2020/21: quando é, horário, onde assistir e mais da decisão

O Manchester City espera o vencedor do duelo entre Chelsea e Real Madrid na final; confira tudo sobre a grande decisão da Champions League

Já temos o primeiro classificado para a decisão da Liga dos Campeões 2020/21: o Manchester City bateu o PSG por 4 a 1, no placar agregado, fez partida muito segura em seus domínios e está na final da competição pela primeira vez em sua história. Agora, o time espera o vencedor do confronto entre Real Madrid e Chelsea para saber quem enfrentará na decisão.

A grande decisão será disputada no dia 29 de maio, em jogo único, com prorrogação e pênaltis em caso de empate.

Veja a data, o horário, a premiação e onde assistir à final da Liga dos Campeões!

Índice

Final da Liga dos Campeões 2020/21: data e local da partida

JOGO Manchester City x a definir DATA Sábado, 29 de maio de 2021 LOCAL Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul (Turquia) HORÁRIO a definir

O Manchester City ainda não sabe quem será seu adversário na decisão da Champions, mas já pode ir marcando viagem: a final da competição será disputa no Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul, na Turquia.

Inicialmente, a final do ano passado é que seria disputada em Istambul, mas com a pandemia do coronavírus Covid-19, a Uefa decidiu realizar a reta final da Liga dos Campeões´2019-20 como um torneio de tiro curto e sede fixa em Lisboa, "repassando" a chance de sediar a final do torneio para o ano seguinte.

A partida não terá a presença de torcedores.

Qual será o trio de arbitragem na final da Liga dos Campeões 2020/21?

Por outro lado, o trio de arbitragem para a final da Liga dos Campeões 2020/21 ainda não está definido: a Uefa está esperando os dois finalistas serem decididos para escolher a equipe de arbitragem - lembrando que nenhum dos membros da equipe pode ser da mesma nacionalidade de um dos finalistas.

Em 2019-20, a arbitragem ficou por conta do italiano Daniele Orsato, na disputa entre PSG e Bayern.

Como foram as semifinais da Liga dos Campeões 2020/21?

O Manchester City bateu duas vezes o PSG, tanto na França como na Inglaterra, sobrou na disputa e se classificou na primeira semifinal da competição. Agora, espera para conhecer seu rival na decisão: Real Madrid e Chelsea empataram por 1 a 1 no primeiro jogo, na Espanha, e irão entrar em campo nesta quarta-feira (5) para decidir o segundo finalista. Os Blues tem a vantagem do empate por 0 a 0.

Veja os placares atuais das semifinais da Champions:

Manchester City 4 x 1 PSG (placar agregado)

4 x 1 PSG (placar agregado) Chelsea 1 x 1 Real Madrid

Quais foram as campanhas dos finalistas na Liga dos Campeões 2020/21?

MANCHESTER CITY

JOGO FASE DATA GOLS Manchester City 3 x 1 Porto Grupo C 21 de outubro de 2020 Aguero, Gundogan e Torres; Luis Díaz Olympique de Marselha 0 x 3 Manchester City Grupo C 27 de outubro de 2020 Torres, Gundogan e Sterling Manchester City 3 x 0 Olympiacos Grupo C 3 de novembro de 2020 Torres, Jesus e Cancelo Olympiacos 0 x 1 Manchester City Grupo C 25 de novembro de 2020 Foden Porto 0 x 0 Manchester City Grupo C 1 de dezembro de 2020 - Manchester City 3 x 0 Olympique de Marselha Grupo C 9 de dezembro de 2020 Torres, Aguero e González (contra) Borussia Monchengladbach 0 x 2 Manchester City Oitavas de final 24 de fevereiro de 2021 Bernardo Silva e Jesus Manchester City 2 x 0 Borussia Monchengladbach Oitavas de final 16 de março de 2021 De Bruyne e Gundogan Manchester City 2 x 1 Borussia Dortmund Quartas de final 6 de abril de 2021 De Bruyne e Foden; Reus Borussia Dortmund 1 x 2 Manchester City Quartas de final 14 de abril de 2021 Bellingham; Mahrez e Foden PSG 1 x 2 Manchester City Semifinais 28 de abril de 2021 Marquinhos; De Bruyne e Mahrez Manchester City 2 x 0 PSG Semifinais 4 de maio de 2021 Mahrez (2)

Qual é a premiação para quem sair com o título da Liga dos Campeões 2020/21?

O time que for campeão da Liga dos Campeões 2020-21 sairá com aproximadamente 19 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões), enquanto o vice leva cerca de 15 milhões de euros (R$ 95 milhões).

Ou seja: o vencedor da final ganhará, além do troféu, um bônus de quatro milhões de euros - além do resto das premiações acumuladas durante a competição .

Onde assistir à final da Liga dos Campeões 2020/21?

A final da Champions League terá transmissão, como de costume, pela TNT, na TV fechada, Facebook Watch, no streaming gratuito, e pelo Estádio TNT Sports, serviço de assinatura da Turner.

Confira o número da TNT nas principais operadoras de TV por assinatura.

