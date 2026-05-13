Por que a Copa do Mundo da FIFA acontece a cada quatro anos?

A Copa do Mundo da FIFA retorna em 2026, após sua tradicional pausa de quatro anos, com 48 seleções indo aos Estados Unidos, Canadá e México para disputar a 23ª edição do prestigioso torneio.

A Argentina entra na competição como atual campeã, após conquistar o famoso troféu na última edição, no Catar, em 2022. A vitória marcou a terceira vez que a Argentina foi coroada campeã mundial.

Por que a Copa do Mundo é realizada a cada quatro anos?

Existem várias razões pelas quais a Copa do Mundo é realizada a cada quatro anos, entre elas o grande número de jogos de qualificação que precisam ser disputados em todo o mundo para determinar os finalistas. As seleções disputam torneios regionais de qualificação para garantir sua vaga na fase final, e esse processo leva anos para ser concluído.

A competição também é um dos maiores torneios esportivos do planeta, o que significa que é necessário um planejamento incrível e que a infraestrutura precisa ser implementada para permitir a realização das partidas. A Copa do Mundo de 2026 terá 104 jogos disputados ao longo de 39 dias em três países e 16 estádios diferentes.

Na Copa do Mundo de 2022, sete novos estádios foram construídos nos 12 anos entre o anúncio do Catar como sede da Copa do Mundo de 2022 e a realização efetiva do torneio. O Estádio Internacional Khalifa também foi reformado.

Getty Images

O ciclo de quatro anos significa que a Copa do Mundo da FIFA segue o mesmo padrão dos Jogos Olímpicos. Para evitar um conflito entre os dois eventos esportivos globais, a primeira Copa do Mundo foi sediada no intervalo entre duas Olimpíadas, em 1930. Essa é uma prática que continua até hoje.

A sobrecarga de jogos e o bem-estar dos jogadores também precisam ser levados em consideração na hora de definir o calendário dos grandes torneios. As principais estrelas já enfrentam uma agenda sobrecarregada devido às competições de liga e copa, bem como aos torneios europeus e, em alguns casos, à Copa do Mundo de Clubes.

As seleções nacionais também disputam torneios continentais, incluindo a Eurocopa, a Copa Africana das Nações e a Copa América. Essas competições ocorrem entre as edições da Copa do Mundo.

A Copa do Mundo poderia ser realizada com mais frequência?

Getty Images

A FIFA, entidade que rege o futebol mundial, já lançou um estudo de viabilidade sobre a possibilidade de realizar Copas do Mundo a cada dois anos, em vez de quatro. A proposta partiu da federação de futebol da Arábia Saudita, e o presidente da FIFA, Gianni Infantino, a chamou de “proposta eloquente e detalhada”.

“A FIFA não propôs uma Copa do Mundo bienal”, disse Infantino em Doha, durante o sorteio da Copa do Mundo de 2022. “Vamos deixar o processo claro aqui: o último congresso da FIFA solicitou à administração da FIFA... que iniciasse um estudo de viabilidade sobre a realização da Copa do Mundo a cada dois anos. A administração da FIFA, sob a liderança de Arsène Wenger, fez exatamente isso. A FIFA não propôs nada, mas chegou à conclusão de que é viável, que teria algumas repercussões e impacto. Concluímos que seria viável e até positivo para grande parte do mundo, mas é claro que também há grande oposição a isso e é aí que a discussão precisa começar.”

Estudos de viabilidade sugeriram que os países membros ganhariam US$ 19 milhões (14,5 milhões de libras) a mais com uma Copa do Mundo bienal, mas a ideia foi contestada pela UEFA, órgão que rege o futebol europeu, bem como pela CONMEBOL, órgão que rege o futebol sul-americano.

O ex-técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, também manifestou sua oposição a essa medida.

“Mais jogos? Isso significa um torneio todo ano? Nem pensar, isso não está certo. Onde está a boa e velha pré-temporada, tão importante, em que não há nenhum torneio? Todas as pessoas que treinam para uma grande competição precisam de preparação”, disse ele ao Guardian. “Se você vai às Olimpíadas, vai para o alto das montanhas por vários motivos, treina lá – e de forma incrivelmente intensa – e então está bem preparado para o momento da competição. Mas os jogadores de futebol simplesmente jogam o ano inteiro, depois têm três semanas de folga, seguidas de duas semanas de preparação pré-temporada e depois jogam de novo. Isso é futebol. Como melhorar esse esporte se você só joga o tempo todo? Não dá.”

E quanto à Copa do Mundo de Clubes?

Getty Images

A Copa do Mundo não é a única competição que tem gerado muito debate. Tem havido pedidos para se considerar a realização da Copa do Mundo de Clubes a cada dois anos a partir de 2029.

A Copa do Mundo de Clubes foi ampliada para um torneio de 32 equipes no verão de 2025, e a FIFA vai considerar a realização bienal do evento após sofrer pressão dos clubes para torná-lo bienal, segundo o Guardian.

No entanto, tal medida colocaria mais pressão sobre um calendário já lotado e poderia provocar uma reação negativa dos clubes insatisfeitos com a situação.

O diretor executivo da Premier League, Richard Masters, revelou suas preocupações em relação a tal plano.

“A FIFA foi criada, na verdade, para regulamentar o futebol mundial e administrar o futebol internacional, e a Copa do Mundo de Clubes é um passo em direção ao futebol de clubes”, disse ele. “As ligas e os jogadores não foram consultados de forma alguma sobre o calendário e a programação da competição, e acho que, seja qual for a próxima edição, precisamos ser consultados sobre isso. Obviamente, isso tem um impacto na programação da temporada da Premier League, isso está claro. Estamos pedindo um lugar à mesa, uma discussão adequada para as ligas.”

A Copa do Mundo sempre foi a cada quatro anos?

Getty Images

A primeira Copa do Mundo aconteceu em 1930 no Uruguai, seguida pela Itália em 1934 e pela França em 1938. No entanto, houve então um intervalo de 12 anos devido à Segunda Guerra Mundial, o que significou que a próxima edição só aconteceu em 1950, no Brasil.

A competição tem continuado a cada quatro anos desde então, com a única grande mudança ocorrendo em 2022.

O torneio no Catar passou do verão para o inverno – ocorrendo entre novembro e dezembro – em vez de no verão pela primeira vez, devido a preocupações com as altas temperaturas no país.

A mudança do torneio para o inverno foi uma decisão importante e gerou muitas críticas, pois foi realizada pela primeira vez no meio da temporada nacional europeia, forçando as competições a darem uma pausa enquanto a Copa do Mundo acontecia.