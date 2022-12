Por que a camisa da seleção brasileira é amarela

A icônica camisa canarinho só passou a ser usada após um grande trauma... e se tornou a mais pesada do mundo

A camisa canarinho, a titular da seleção brasileira, é a mais importante e pesada do futebol mundial. Um status conquistado por uma longa história de grandes craques e de cinco títulos de Copa do Mundo. Mas nem sempre o Brasil jogou de amarelo. Na verdade, o Brasil vestiu outro uniforme durante boa parte de sua história.

O primeiro uniforme do Brasil foi branco, com detalhes em azul na manga da camisa. A seleção chegou a flertar com alguns outros modelos e também precisou usar outras camisas – como um modelito vermelho, em 1917 e 1936, e até camisas de Boca Júniors e Peñarol quando a necessidade se apresentou em uma época na qual não era costume ter uniformes reservas. Mas fato é que, até 1952, o Brasil entrava em campo com uma camisa branca de detalhes em azul.

Isso mudou após 1950. Tamanho foi o trauma causado pelo vice-campeonato para o Uruguai, na primeira Copa do Mundo realizada no Brasil, que a CBD (precursora da atual CBF) optou por mudar as cores do uniforme de sua seleção. A camisa branco se despediu em 1952 e, antes da Copa do Mundo de 1954, um concurso organizado pelo jornal O Correio da Manhã escolheria o novo uniforme do scratch nacional.

A principal regra era incluir as quatro cores da bandeira brasileira (azul, amarelo, branco e verde) no uniforme. O vencedor do concurso acabou sendo o gaúcho Aldyr Schlee, com o desenho que nós conhecemos até hoje: camisa amarelo com detalhes em verde, calção azul. O Brasil conquistou o seu primeiro mundial de azul, mas a canarinho é o grande símbolo do nosso futebol.