Por quanto tempo Pablo será desfalque no São Paulo?

Jogador do Tricolor sofreu lesão nos ligamentos do tornozelo após dividida com Thiago Santos, no Choque-Rei do último sábado (13)

O atacante Pablo, do , sofreu mais uma lesão nesse último sábado (13), no clássico contra o . Em dividida no alto com Thiago , o Tricolor levou a pior e caiu com o peso do corpo em cima do joelho, que estava dobrado. Ele ainda tentou continuar na partida por alguns minutos mas saiu no intervalo para a entrada de Raniel.

Exames foram feitos e constataram uma lesão no ligamento do tornozelo direito, refutando a possibilidade de rompimento no ligamento. O incidente foi menos grave do que as imagens iniciais davam a entender e Pablo não precisará passar por cirurgia. A previsão é que o atacante fique longe dos gramado por até um mês, de acordo com informações do GloboEsporte.com.

Essa era a primeira partida de Pablo desde a lesão que o tirou de combate no dia 30 de março, exatamente contra o Palmeiras, na semifinal do campeonato paulista.

O jogo acabou empatado em 1 a 1. O gol do Tricolor foi exatamente marcado por Pablo, que abriu o marcador no começo da peleja. Foi o primeiro gol dele no Morumbi.