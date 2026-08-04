O Al-Ahli saudita teve papel no adiamento da assunção de seu ex-treinador alemão Matthias Jaissle ao comando do inglês Newcastle United no próximo período.

Jaissle havia apresentado seu pedido de demissão do comando do Al-Ahli na última quinta-feira, a fim de assumir a responsabilidade pelo Newcastle United, como sucessor do ex-treinador Eddie Howe, na próxima temporada.

Apesar de o assunto estar definitivamente resolvido, o Newcastle ainda não anunciou de forma oficial a assunção do cargo pelo treinador alemão.

O jornalista saudita Khaled Al-Zahrani afirmou que o motivo disso é o próprio Al-Ahli, que pediu ao Newcastle para adiar o anúncio da chegada de Jaissle até a contratação de um novo diretor técnico que comande a equipe saudita na próxima temporada.

Desde a saída de Jaissle, o nome do Al-Ahli foi associado à contratação de diversos treinadores, como os espanhóis Xavi Hernández e Marcelino, os portugueses Vítor Pereira, Nuno Espírito Santo e Sérgio Conceição, além do alemão Uli Werner.

A diretoria do Al-Ahli busca encerrar a questão do treinador o mais rápido possível, para que ele possa comandar os últimos preparativos da equipe, especialmente com a proximidade do início da temporada, que verá o Al-Ahli participar de mais de uma competição local e continental.

O Al-Ahli começa oficialmente a nova temporada no dia 13 de agosto, quando enfrenta o Al-Diriyah, na primeira rodada da Liga Roshn Saudita.

Vale lembrar que o Al-Ahli busca a conquista da liga saudita, ausente de seus cofres desde 2016, além de manter o título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, conquistado nas duas últimas temporadas.