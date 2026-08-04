Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Al Ahli v Johor Darul Ta'zim: AFC Champions EliteGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Por pedido especial: Al Ahly adia a chegada de Yaisle ao comando do Newcastle

Mercado da bola
M. Jaissle
Al-Ahli
Newcastle
Campeonato Saudita
Premier League
Alemanha
Arábia Saudita
England

"O Refinado" vive uma fase decisiva

O Al-Ahli saudita teve papel no adiamento da assunção de seu ex-treinador alemão Matthias Jaissle ao comando do inglês Newcastle United no próximo período.

Jaissle havia apresentado seu pedido de demissão do comando do Al-Ahli na última quinta-feira, a fim de assumir a responsabilidade pelo Newcastle United, como sucessor do ex-treinador Eddie Howe, na próxima temporada.

Apesar de o assunto estar definitivamente resolvido, o Newcastle ainda não anunciou de forma oficial a assunção do cargo pelo treinador alemão.

O jornalista saudita Khaled Al-Zahrani afirmou que o motivo disso é o próprio Al-Ahli, que pediu ao Newcastle para adiar o anúncio da chegada de Jaissle até a contratação de um novo diretor técnico que comande a equipe saudita na próxima temporada.

Desde a saída de Jaissle, o nome do Al-Ahli foi associado à contratação de diversos treinadores, como os espanhóis Xavi Hernández e Marcelino, os portugueses Vítor Pereira, Nuno Espírito Santo e Sérgio Conceição, além do alemão Uli Werner.

Amistosos de clubes
Valencia crest
Valencia
VAL
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Campeonato Saudita
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al-Ahli crest
Al-Ahli
AHL

A diretoria do Al-Ahli busca encerrar a questão do treinador o mais rápido possível, para que ele possa comandar os últimos preparativos da equipe, especialmente com a proximidade do início da temporada, que verá o Al-Ahli participar de mais de uma competição local e continental.

O Al-Ahli começa oficialmente a nova temporada no dia 13 de agosto, quando enfrenta o Al-Diriyah, na primeira rodada da Liga Roshn Saudita.

Vale lembrar que o Al-Ahli busca a conquista da liga saudita, ausente de seus cofres desde 2016, além de manter o título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, conquistado nas duas últimas temporadas.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google