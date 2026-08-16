Por ordem de Alonso: Chelsea planeja vender quarteto ofensivo

O Chelsea se prepara para promover mudanças profundas em seu setor ofensivo nesta temporada, com o técnico Xabi Alonso desejando se desfazer de 4 jogadores do ataque de uma só vez.

O Chelsea será obrigado a intensificar seus esforços para reduzir o número de jogadores nos próximos dias, já que a equipe de Xabi Alonso conta com um elenco recheado de atletas, e o treinador espanhol já alertou sobre a necessidade de realizar mudanças profundas, especialmente na defesa.

Mas o trabalho não se limita apenas à defesa, pois o ataque também precisa de grandes mudanças nas próximas semanas, com a possibilidade da saída de vários jogadores.

A rede "Foot Mercato" noticiou, citando a "Sky Sports", que a saída de vários jogadores de destaque do Chelsea está prestes a acontecer.

Espera-se que os atacantes Liam Delap e Nicolas Jackson deixem o Stamford Bridge durante as próximas duas semanas, já que ambos os jogadores desfalcaram a partida amistosa realizada ontem, sábado, contra a Real Sociedad, o que representa um indício adicional de suas situações e do desejo do clube em encontrar soluções rápidas para eles.

O jogador senegalês está ligado a uma transferência para diversos clubes da Premier League, enquanto o jogador inglês parece ser a primeira opção da equipe do Como.

A situação de Mykhailo Mudryk também merece acompanhamento, pois espera-se que o ponta ucraniano seja emprestado, já que o Chelsea deseja lhe conceder mais tempo de jogo e, ao mesmo tempo, abrir espaço no ataque.

Mas o Chelsea também pode ver a saída de outro jogador, Pedro Neto, que desperta sério interesse da Arábia Saudita, mais precisamente do clube Al-Hilal.

O clube londrino terá agora de encontrar o equilíbrio ideal entre suas ambições financeiras e a necessidade de reduzir consideravelmente o número de jogadores e, com a possibilidade da venda de Delap, Jackson, Mudryk e talvez Neto, o Chelsea poderá arrecadar uma quantia significativa com essas negociações.