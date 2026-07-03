Por medo dos espiões... Tuchal altera os planos da Inglaterra antes do confronto contra o México

Os dirigentes da seleção inglesa decidiram adiar a chegada da delegação à capital mexicana, Cidade do México, em uma medida inesperada para ajustar a programação de seus jogos na Copa do Mundo, a fim de evitar que espiões observassem seus treinos a portas fechadas, em meio a temores de que a delegação fosse alvo de graves intimidações.

De acordo com o jornal britânico “The Sun”, o técnico Thomas Tuchel e seus assistentes estão preocupados com a possibilidade de suas estratégias táticas serem reveladas por meio de um incidente de espionagem semelhante ao caso “Spygate”, que resultou na expulsão de um funcionário do Southampton da fase de classificação da Premier League em maio passado, após ser flagrado espionando os treinos do time do Middlesbrough.

O jornal confirmou que o técnico da seleção da Inglaterra está determinado a dar os últimos retoques em seu plano estratégico em total sigilo, em preparação para o esperado confronto nas oitavas de final contra a seleção do México.

Nesse mesmo contexto, Tuchel e os principais responsáveis do acampamento da seleção decidiram retornar à sua base de treinamento na cidade de Kansas City, após a vitória sobre a República Democrática do Congo por 2 a 1 na partida da última quarta-feira.

As principais instalações onde a seleção inglesa está hospedada durante o torneio contam com patrulhamento intensivo de policiais e agentes de segurança, para garantir que não haja ninguém à espreita atrás dos arbustos ao redor do estádio.

O técnico Thomas Tuchel pretende aproveitar esse ambiente seguro para definir a escalação oficial e o esquema tático com que enfrentará esse desafio difícil no Estádio Azteca.

A delegação da Seleção dos Três Leões deve chegar ao México na sexta-feira, ou seja, apenas dois dias antes do apito inicial da tão aguardada partida.

Essa decisão surge depois que a seleção inglesa costumava chegar às cidades que sediaram suas quatro primeiras partidas na Copa do Mundo apenas um dia antes do jogo — o prazo mínimo permitido pela FIFA —, mas Tuchel prefere dar aos seus jogadores mais tempo para se adaptarem ao ambiente desafiador que envolve a próxima partida.

Os dirigentes da seleção inglesa estão analisando cuidadosamente todos os fatores que podem influenciar o confronto, incluindo a possibilidade de a delegação sofrer “fortes perturbações e grande agitação” na noite que antecede a partida.

A Federação Equatoriana de Futebol havia apresentado uma reclamação oficial à FIFA depois que a torcida mexicana causou barulho ensurdecedor e grande agitação do lado de fora do hotel onde a equipe estava hospedada, o que impediu os jogadores visitantes de dormir e descansar antes de perderem por 2 a 0 nas oitavas de final.

A seleção inglesa se prepara para enfrentar uma confusão semelhante por parte da torcida, mas já tomou medidas preventivas rigorosas para evitar que esse cenário preocupante se repita.

A rede britânica “The Athletic” revelou que será imposto um cordão de segurança e serão instaladas barreiras nas vias ao redor do hotel onde a seleção dos Três Leões está hospedada, cuja localização é mantida em sigilo absoluto.

A FIFA permite a instalação dessas barreiras de segurança nas vias após analisar cada caso individualmente, e o pedido da Inglaterra para proteger seus jogadores foi aprovado, depois que buzinas e tambores da torcida mexicana provocaram a ira da delegação equatoriana anteriormente.