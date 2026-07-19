Por causa do gramado... Nova polêmica antes da final da Copa do Mundo

Poucos minutos antes do início da final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, surgiu uma polêmica entre a Federação Internacional de Futebol (FIFA) e o estado de Nova Jersey.

De acordo com a rede “Foot Mercato”, citando o jornal “New York Times”, a FIFA colocou à venda em seu site pedaços do gramado do estádio “MetLife”, que sediará a final, revestidos com resina, a preços que chegam a 3.000 dólares por pedaço.

As autoridades do estado de Nova Jersey se opõem veementemente a essa iniciativa, argumentando que a reforma do estádio custou 13 milhões de dólares de recursos públicos e que ele é propriedade do estado.

Por sua vez, a FIFA afirma que recebe menos de 5% da receita dessas vendas e garante que a maior parte dos lucros será repassada ao comitê organizador local.

A seleção da Espanha busca conquistar o título da Copa do Mundo pela segunda vez em sua história, após 2010.

Por outro lado, a seleção argentina aspira a conquistar o título pela segunda vez consecutiva e pela quarta vez em sua história.