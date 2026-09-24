Por causa de Mbappé: France Football provoca a irritação do Paris Saint-Germain

A disputa pela Bola de Ouro de 2026 fica cada vez mais acirrada à medida que se aproxima o anúncio do vencedor, no próximo mês de outubro, com cada candidato agarrado às suas chances e apresentando argumentos que sustentam seu direito à conquista do prêmio individual mais importante do mundo do futebol.

E a disputa não se limita apenas aos jogadores, já que os clubes também começaram a apoiar seus candidatos: o Real Madrid está por trás de Kylian Mbappé, enquanto o Barcelona apoia seu craque Lamine Yamal, o Bayern de Munique respalda seu atacante Harry Kane e o Paris Saint-Germain apoia a dupla Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia.

Com o acirramento da disputa, alguns clubes começaram a direcionar críticas aos veículos de imprensa que, na visão deles, não tratam todos os candidatos com o mesmo grau de imparcialidade, especialmente diante da diferença na cobertura da mídia sobre cada jogador e do espaço que ele recebe nas diversas plataformas.

Nesse contexto, o Paris Saint-Germain permitiu que a revista "France Football", responsável pela concessão do prêmio, realizasse uma entrevista com o trio Fabián Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembélé, no âmbito da cobertura especial sobre os candidatos à Bola de Ouro, antes que a situação evoluísse após a publicação da edição.

De acordo com o que noticiou a rede "Foot Mercato", citando o jornal francês "Le Parisien", os dirigentes do clube parisiense não ficaram satisfeitos após descobrirem que Kylian Mbappé, atual jogador do Real Madrid, foi quem teve o maior destaque no conteúdo da revista, apesar de a revista ter realizado entrevistas com 3 jogadores do Paris.

Isso provocou um clima de insatisfação dentro do Paris Saint-Germain, com críticas direcionadas à France Football, entidade que administra a Bola de Ouro, em meio à forte disputa entre Dembélé e Kvaratskhelia, de um lado, e Mbappé e os demais candidatos, de outro, deixando ainda mais quente o clima em torno do prêmio antes do anúncio do vencedor no próximo dia 26 de outubro, na capital inglesa, Londres.

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