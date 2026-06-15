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Por causa de Duko... um possível dilema que complica os planos da Bélgica

Bélgica
Egito
Copa do Mundo
J. Doku
Bélgica x Egito
Bélgica
Egito
EUA

Jeremy Doku, ala do Manchester City, é uma das peças fundamentais da seleção da Bélgica, que estreia na Copa do Mundo enfrentando o Egito nesta noite de segunda-feira.

Duko será pai pela primeira vez enquanto a Copa do Mundo ainda estiver em andamento, e ele deseja estar presente no nascimento de seu filho, o que pode criar um possível dilema para a seleção belga.

Em declarações à imprensa, divulgadas pela Reuters, Doku disse que sua esposa deve dar à luz na segunda semana de julho, época em que o torneio já terá chegado às quartas de final. 

Ele acrescentou: “Depende da data em que isso acontecer, mas é o nascimento do meu primeiro filho e, por isso, com certeza quero estar presente”.

Ele continuou: “Se me perguntassem o que eu quero, minha resposta seria clara: ninguém quer perder o nascimento do primeiro filho. Mas também sei que o futebol envolve muitas outras considerações”.

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E concluiu: “Sei que a Federação Belga apoia seus jogadores e compreende suas circunstâncias. Veremos o que podemos fazer”.

A mídia belga informou que os preparativos já estão em andamento para permitir que Doku viaje para a Inglaterra a fim de assistir ao nascimento de seu filho.

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