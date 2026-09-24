O início de temporada não foi ideal para Mauro Icardi. Após o fim de seu contrato com o Galatasaray, da Turquia, o atacante argentino segue sem clube, em meio a muitas dúvidas sobre seu futuro.

E agora Icardi recebeu um novo golpe, depois que se decidiu suspender sua habilitação para dirigir, na sequência da repercussão de um vídeo publicado por sua companheira, que registra uma série de infrações de trânsito, entre elas dirigir com a carteira vencida, segundo o jornal espanhol "AS".

O Ministério dos Transportes da capital argentina, Buenos Aires, aplicou a penalidade, enquanto a data de término da suspensão preventiva foi fixada, de forma simbólica, em 1º de janeiro de 2099, de acordo com a "Lei Provincial 13927" da província de Buenos Aires.

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No vídeo, apareceu a atual companheira de Icardi, Eugenia "la China" Suárez, sem cinto de segurança e com mais da metade do corpo para fora da janela do carro em movimento, enquanto o jogador dirigia o veículo, antes de se constatar posteriormente que sua carteira estava vencida.

O órgão oficial de Buenos Aires esclareceu que essa infração exige a apreensão da carteira de habilitação, com a necessidade de Icardi passar por uma avaliação para recuperá-la, e afirmou: "Decidimos suspendê-lo preventivamente. E, antes de obter uma nova habilitação, deve ser avaliada sua aptidão para dirigir. A segurança nas vias não admite exceções".

No aspecto esportivo, o futuro do atacante argentino segue indefinido até o momento, diante da ligação de seu nome a diversos clubes dos campeonatos do Catar, do México e da Argentina, sem que se tenha chegado a um acordo oficial sobre seu próximo destino.



