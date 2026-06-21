Salem Al-Dossari, capitão da seleção saudita, tornou-se alvo de ampla polêmica nas redes sociais, após a goleada sofrida pela “Verde” contra a Espanha na Copa do Mundo de 2026.

A Seleção Verde perdeu para a Espanha por 0 a 4 na partida que enfrentou as duas equipes pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026.

A polêmica surgiu devido a uma jogada que envolveu Al-Dosari e o jovem astro espanhol Lamine Yamal durante o primeiro tempo, quando o capitão da seleção saudita tentou roubar a bola do ponta da “La Roja”, antes que o confronto individual terminasse com sua queda no gramado, enquanto Yamal continuava com a posse de bola.

Rapidamente, a imagem se espalhou amplamente pela plataforma “X”, onde milhares de usuários a compartilharam acompanhada de comentários irônicos e críticas severas ao capitão da seleção saudita, especialmente diante do desempenho coletivo modesto que a seleção saudita apresentou ao longo da partida.













Alguns torcedores consideraram que a cena resumia a diferença física e técnica observada entre as duas seleções durante a partida, enquanto outros chegaram a descrever Salem Al-Dossari como o “ponto fraco” da partida, afirmando que o capitão da seleção não conseguiu deixar sua marca ofensiva habitual diante da grande superioridade espanhola.









Os comentários não se limitaram às críticas técnicas, já que alguns torcedores demonstraram uma solidariedade irônica com o jogador após o confronto direto com Yamal, que fez uma boa partida e foi uma fonte constante de incômodo para a defesa saudita durante todo o jogo.

Além disso, vários torcedores relembraram o famoso confronto entre a Arábia Saudita e a Espanha na Copa do Mundo de 2006 e fizeram comparações entre o desempenho de Mohamed Nour naquela época contra a geração anterior da Espanha e o desempenho dos jogadores da seleção saudita no confronto atual, considerando que a equipe careceu de personalidade e capacidade de acompanhar o ritmo do adversário.









A pesada derrota para a Espanha aumentou a pressão sobre os astros da seleção saudita, principalmente Salim Al-Dossari, considerado um dos nomes mais importantes da história do futebol saudita na última década, depois de ter liderado a seleção em vários momentos importantes, com destaque para a vitória histórica sobre a Argentina na Copa do Mundo de 2022.

Apesar da onda de críticas e zombarias que atingiu o jogador, a torcida saudita espera uma reação forte do capitão da seleção durante o próximo confronto contra Cabo Verde, em uma partida que pode definir o destino da seleção na competição e lhe dar a chance de recuperar a confiança após uma noite difícil contra a Espanha.