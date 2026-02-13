Ponte Preta x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista 2026

Ponte Preta e São Paulo se enfrentam neste domingo (15), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, pela última rodada do Campeonato Paulista 2026. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio no Brasileirão, o São Paulo volta suas atenções para a disputa do Campeonato Paulista. Em busca da classificação para as quartas de final do Paulistão, o Tricolor ocupa a oitava colocação, com 10 pontos, e precisa vencer para não depender de outros resultados na rodada.

Do outro lado, a Ponte Preta entra em campo apenas para cumprir tabela no Paulistão. Já rebaixada para a Série A2 do Campeonato Paulista, a Macaca amarga a última posição, com apenas um ponto conquistado. Em sete partidas disputadas, a equipe soma seis derrotas e um empate.

São Paulo: Rafael; Maik, Sabino, Arboleda, Ferraresi e Wendell; Marcos Antônio, Pablo Maia e Bobadilla (Pedro Ferreira); Luciano (Ferreirinha) e Calleri (Gonzalo Tapia).

Ponte Preta: Diogo Silva; Bryan Borges, Lucas Cunha, David Braz, Kevyson; Diego Tavares, Níkolas Francisco, Gustavo Telles, Rodrigo Souza; Lucas Emanuel e Élvis.

Desfalques

São Paulo

Ryan Francisco e André Silva estão no departamento médico.

Ponte Preta

Tárik cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: domingo, 15 de fevereiro de 2026

domingo, 15 de fevereiro de 2026 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Estádio Moisés Lucarelli - Campinas, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

