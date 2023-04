Ponte Preta x Novorizontino ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Paulistão A2

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pelo jogo de volta; veja como acompanhar na TV e na internet

Ponte Preta e Novorizontino se enfrentam na tarde deste sábado (8), em Campinas, a partir das 15h (de Brasília), pelo jogo de volta da final do Paulistão A2. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura, na TV aberta, do Estádio TNT Sports e do Youtube Paulistão, na internet.

Após empatarem por 1 a 1 no primeiro encontro, quem vencer o duelo no Moisés Lucarelli ficará com a taça. Vale lembrar que como teve uma campanha melhor ao longo de toda a competição, a Ponte Preta decide em casa, ao lado de sua torcida.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Caíque, Leonardo, Felipe, Elvis, Pablo, Luiz Felipe, Arur, Jeferson, Matheus, Carlos Eugênio e Fabio.

Novorizontino: Georgemy, Adriano, Renato, Geovane, Reverson, Leonardo, Romulo, Ronaldo, Marlon, Aylon e Willean.

Desfalques

Novorizontino

Sem desfalques confirmados.

Ponte Preta

Não há desfalques confirmados.

Quando é?