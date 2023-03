Ponte Preta x Comercial ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas do Paulistão Série A2

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (21), pelo jogo de volta; veja como acompanhar na TV e na internet

Ponte Preta e Comercial entram em campo na noite desta terça-feira (21), no Moisés Lucarelli, a partir das 20h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final do Paulistão A2. A partida terá transmissão ao vivo do Estádio TNT Sports, no streaming, e do canal Futebol Paulista no Youtube.

Vindo de um empate por 1 a 1 no jogo de ida, quem vencer o duelo em Campinas ficará com a classificação. Caso haja uma nova igualdade, a vaga será definida nos pênaltis.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Caique, Weverton, Mateus, Leonardo, Felipe Amaral, Elvis, Pablo, Jean Carlos, Jeferson, Matheus e Fabio.

Comercial: Matheus, Luís Roberto, Luiz Eduardo, Romário, Rogerio, Guilherme, Wendel, Adriano, Vitor, Thiago e Gabriel.

Desfalques

Ponte Preta

Sem desfalques confirmados.

Comercial

Não há desfalques confirmados.

Quando é?