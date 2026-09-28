Polman faz crítica ao Vandaag Inside após saída rápida

Estavana Polman reagiu pela primeira vez à decisão do Vandaag Inside de não mais convidá-la. A ex-jogadora de handebol foi informada recentemente de que sua participação no popular talk show ficaria em uma única aparição.

"Fui colocada demais no lado do conteúdo, e isso não havia sido combinado dessa forma previamente. Não quero participar disso", enfatizou Polman em resposta ao RTL Boulevard. "Eu mesma sempre indiquei que ainda estava buscando entender se isso realmente combina comigo. Houve uma avaliação e dela saiu que assim está bom."

Segundo Polman, não houve desentendimento entre ela e a redação do Vandaag Inside. "Eu adoro aqueles caras. Eles são incríveis e assim está bom", afirmou a namorada de Rafael van der Vaart, sem guardar mágoa de Wilfred Genee, Johan Derksen e René van der Gijp.

Van der Gijp expressou no podcast KieftJansenEgmondGijp suas dúvidas sobre escalar Polman mensalmente. A moradora de Arnhem o confrontou sobre isso na edição do VI de 28 de agosto, após o que se seguiu uma conversa constrangedora.

Polman não voltou a aparecer em uma edição do VI após sua participação no fim de agosto. Agora, portanto, está claro que a aparição de algumas semanas atrás não terá sequência.

"Estavana é uma garota simpática que salta da tela. Mas, se não for sobre a vida dela com Rafael van der Vaart ou sobre handebol, ela tem pouco a dizer", disse Derksen no último fim de semana ao De Telegraaf, sem ser muito positivo sobre a presença de Polman à mesa.

"René disse no verão passado, em seu podcast, que ela era leve demais para nós, e por isso ela se sentou à mesa em sua primeira participação regular sem muita confiança", afirmou o integrante fixo da bancada, de Grolloo.

O editor-chefe Robbie Bierboom confirmou no domingo ao De Telegraaf que Polman não aparecerá mais no VI. "Tanto Estavana quanto os produtores do programa tinham dúvidas sobre o papel dela à mesa. No fim, nós, como programa, tomamos a decisão de não seguir com ela como convidada fixa de bancada."