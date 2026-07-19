Polêmica arbitral devido à violência da Argentina... e o assistente de De la Fuente explode de raiva

A seleção argentina apostou em um jogo físico forte contra os jogadores da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026.

O jornal “Sport” informou que o árbitro esloveno Slavko Vinčić preferiu não mostrar cartões amarelos logo no início, reservando-os para os momentos mais delicados da partida.

Várias jogadas provocaram protestos veementes do banco de reservas da seleção espanhola, com destaque para a entrada de Alexis McAllister em Dani Olmo, além de Nicolás Tagliafico ter puxado Lamine Yamal em uma das jogadas, sem que o árbitro mostrasse cartão em nenhuma das duas ocasiões.

Já o primeiro cartão amarelo da partida foi recebido por Lisandro Martínez aos 40 minutos, após ele ter interrompido um contra-ataque perigoso liderado por Mikel Oyarzabal perto da linha do meio-campo; posteriormente, o zagueiro argentino deixou o campo devido a uma lesão.

Em declarações à rede “2Cat” durante o intervalo entre os dois tempos, Juanjo González, assistente de Luis de la Fuente, disse: “Nos adaptamos bem, primeiro ao gramado, que secava muito rápido e estava extremamente duro, e não estava nas condições ideais para o nosso estilo de jogo. Em segundo lugar, com o tipo de partida que o árbitro quis conduzir”.

Ele continuou: “Tínhamos dúvidas a esse respeito, mas agora ficou claro. Ele vai permitir muitos choques e terá grande dificuldade em tomar decisões. Precisamos de mais continuidade no desempenho, mas estamos pressionando bem”.