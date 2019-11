Polêmica à vista? Barcelona volta a lembrar Catalunha em nova camisa

Alusão à bandeira da Catalunha em novo uniforme do time espanhol pode render polêmica

O apresentou nesta terça-feira (12) o quarto uniforme da equipe para a temporada de 2019/20. O modelo certamente renderá avaliações polêmicas, uma vez que o clube fez alusões a bandeira da Catalunha em meio ao conturbado momento político na .

No importa de dónde venimos.

Desde hace muchos años, lo sentimos.

Y desde hace 120, lo llevamos dentro#HoPortemDins ❤ pic.twitter.com/d2kQKqEqK2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 12, 2019

Amarelo e com linhas vermelhas, o uniforme lembra a bandeira da Catalunha, protagonista da camisa. O Barça, vale destacar, ressaltou que pretende homenagear as origens com o manto. Há 120 anos o Barcelona se consolidou como um dos maiores times do futebol.