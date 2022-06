Pogba vai deixar o Manchester United: Os possíveis destinos do francês

Com o fim de seu contrato no Manchester United, o jogador começa a despertar o interesse de muitos clubes europeus; confira os possíveis destinos

O Manchester United anunciou nesta quarta-feira (1), em um comunicado, que o meio-campista Paul Pogba deixará o clube inglês ao fim de seu contrato, que não será renovado nesta temporada.

Aliás, essa é a segunda passagem do jogador pelo clube, tendo participado das categorias de base do United. Com pouco espaço e ainda muito novo, Pogba foi negociado com a Juventus, em 2012, explodindo no futebol italiano.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

No comunicado em seu site oficial, o United se despediu de Pogba, dizendo: "O clube pode anunciar que Paul Pogba deixará o Manchester United no final de junho após o término de seu contrato."

"Todos no clube gostariam de parabenizar Paul por sua carreira de sucesso, e agradecê-lo por suas contribuições para o Manchester United. Desejamos a ele tudo de bom para os próximos passos em uma jornada notável."

Once a Red, always a Red 🔴



Thank you for your service, @PaulPogba 👏#MUFC — Manchester United (@ManUtd) June 1, 2022

Em suas redes sociais, o jogador disse: "Me sinto privilegiado por ter jogado por este belo clube. Com bons momentos e memórias, mas o mais importante um apoio incondicional dos torcedores. Obrigado Manchester United."

Pogba retornou ao United após quatro temporadas na Juventus, onde conquistou quatro títulos italianos e se tornou um dos melhores meio-campista da Europa. Porém, na segunda passagem, o jogador não conseguiu apresentar seu melhor desempenho no time inglês.

Com 39 gols e 51 assistências, o meio-campista deixará Old Trafford com duas Copas da Liga Inglesa e uma Europa League conquistadas.

Abaixo, a GOAL mostra o possível destino de Paul Pogba.

Mais artigos abaixo

Qual será o destino de Paul Pogba?

Getty Images

Apesar de já ter seu nome fortemente ligado ao Paris Saint-Germain e até ao Manchester City, a GOAL apurou que é a Juventus, ex-clube do jogador, que está liderando a corrida para contratar o meio-campista francês.

Os gigantes europeus querem trazer o jogador de 29 anos de volta ao futebol italiano, oferecendo um contrato de três anos por 7,5 milhões de euros por temporada.

Apesar disso, o jogador ainda não tomou uma decisão final sobre seu próximo passo na carreira. Vale lembrar que, pelo falecimento de Mino Raiola, ex-agente do jogador, Pogba passou a ser assessorado pela brasileira Rafaela Pimenta, que assumiu os negócios da família.