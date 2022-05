Quem é Rafaela Pimenta, a brasileira que negocia por Pogba e sucede Mino Raiola?

Falecido em abril, em Milão, Mino Raiola era um dos principais empresários do mundo, e cuidava da carreira de diversos jogadores renomados. Fruto de muito trabalho, o agente construiu um legado no mercado de transferências do futebol.

Esse império, agora, estará sob o comando de dois aliados do empresário: Vincenzo Raiola, primo do agente, e a advogada brasileira Rafaela Pimenta.

Ex-professora, Pimenta será a sucessora de Mino Raiola na empresa montado pelo italiano, a One Sarl, que cuida da carreira de diversos jogadores. Agora, a advogada está cuidando do futuro do meio-campista Paul Pogba, que não deve permanecer no Manchester United, com Juventus, Paris Saint-Germain e Manchester City observando o jogador.

Abaixo, a GOAL destaca quem é Rafaela Pimenta.

Quem é Rafaela Pimenta, a brasileira que sucede Mino Raiola?

Natural de São Paulo, Rafaela Pimenta trabalhou ao lado de Mino Raiola por 18 anos e, agora, deve assumir os principais negócios do empresário. Graduada em advocacia, Pimenta foi professora de Direito Internacional na Universidade de São Paulo (USP).

No futebol, e ainda mais nova, a advogada ajudou a montar o Guaratinguetá, pequeno clube do interior de São Paulo, ao lado de Rivaldo e César Sampaio. Além disso, durante um trabalho em escolinhas de futebol, Pimenta conheceu Raiola, tornando-se uma de suas assessoras mais próximas do agente.

Pouco tempo depois, a brasileira se tornou sócia de Mino Raiola em pelo menos três empresas: Maguire Tax & Legal, em Amsterdã, e Sportman e UUNIQQ, em Mônaco.

Mais artigos abaixo

Suas habilidades no mundo esportivo e, ainda, seu conhecimento em oito idiomas, foram fundamentais para que ela negociasse no mercado de transferências esportivas, ao lado de Raiola.

Império agora brasileiro: a advogada Rafaela Pimenta, sócia de Mino Raiola, tem uma galáxia de jogadores importantes com carreiras a administrar. Os dois filhos do empresário ainda estudam, e o primo Vincenzo, que já cuidava dos jogadores italianos, será peça importante no grupo. pic.twitter.com/anFscHt6xr — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) May 3, 2022

Rafaela Pimenta ganhou tanto destaque que Raiola entregou ações da sua agência, One Sars, à brasileira. Atualmente, Rafaela mora em Mônaco, onde funciona o escritório da empresa, e, agora, é responsável por cuidar dos principais clientes, como Paul Pogba e Erling Haaland, da companhia.

Mino Raiola faleceu aos 54 anos. O empresário estava internado em condições críticas e tratava um grave problema de saúda, apesar da causa da morte não ter sido divulgada.