Podcast Duas Copas #01: Cristiane arrebenta, e o 7-0 traz, sim, boas notícias à Seleção Brasileira

Além de estreia positiva na Copa do Mundo Feminina, equipe masculina se impõe em amistoso contra Honduras, às vésperas da estreia na Copa América

O Duas Copas é a nova série de podcasts da Goal.com. Vamos acompanhar a feminina e a masculina e, toda manhã depois de jogo das seleções brasileiras, um novo episódio chega debatendo o desempenho da amarelinha, seja o time das mulheres no Mundial lá na ou o time dos homens no torneio continental aqui mesmo no .

Neste primeiro episódio, começamos com a repercussão da Copa feminina, com transmissão em TV aberta, mobilização em locais públicos e muitas referências nas redes sociais. Também falamos do desempenho de Cristiane, de volta ao time e brilhando com os três gols da vitória brasileira sobre a por 3 a 0; da espera por Marta, eleita melhor do mundo e ainda se recuperando de lesão; e de outros destaques da competição, como a força das seleções europeias e o futuro do grupo brasileiro.



(Foto: Pedro Martins/Mowa)

Na segunda parte, destacamos o bom repertório do ataque da seleção de Tite ao fazer 7 a 0 sobre Honduras no último teste antes da Copa América - apesar do baixo nível técnico do rival, claro. Em pauta, a confiança dos jogadores, a formação ofensiva sem Neymar e as perspectivas para o torneio: quem pode liderar a seleção?

O podcast Duas Copas está no Golaço, o canal de podcasts da Goal, e é apresentado por Paulo Junior e Juliana Arreguy. Esta edição teve participação de Gustavo Franceschini, editor-chefe da Goal, e Gabriele Martinez, do Museu do Futebol. Siga nos tocadores de podcast ou no Spotify e acompanhe os torneios com a gente. A seleção feminina volta a campo na quinta-feira (13), e o próximo episódio chega na manhã de sexta (14). Até lá!